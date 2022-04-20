周四恢復食肆晚市堂食　天文台料多雲有驟雨　下周趨炎熱高見30度

踏入二十四節氣中的「穀雨」，亦是春天最後一個節氣，今早全港氣溫跌至20度以下，料夜晚有一兩陣驟雨。港府明日（21日）將放寬社交距離措施，食肆准晚市堂食，戲院亦重開，天文台預測未來兩日本港繼續驟晴驟雨，氣溫逐漸回升，市民外出時要注意天氣。



天文台又預料，下周本港天氣持續炎熱，雖伴隨幾陣驟雨，但未能為本港降溫，市區將高見30度，相對濕度達95%。



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(天文台網頁截圖)

「穀雨」前後天氣較暖，降雨亦會增加，空氣中的濕度逐漸加大。天文台今早錄得多區氣溫跌穿「2字頭」，市區最低19.8度。天文台預測本港未來兩日仍有一兩陣驟雨，同時短暫時間有陽光，相對濕度增至95%，早晚能見度較低。

社交距離措施將於明日起放寬，隨著現時影響華南的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，並被一股偏南氣流取代，料周末可暫別下雨天，天氣亦漸轉炎熱，市區最高氣溫升至28度。

（天文台網站截圖）

天文台預測，一道低壓槽會在下周初至中期影響華南，本港下周持續天氣炎熱，料下周日（24日）局部地區有驟雨，下周一（25日）起，一連三日有幾陣驟雨，雖然雨水增多，但氣溫微升至高見30度，連日均預料有陽光，到下周四及周五（28及29日）將再次暫別雨天，迎來好天氣。

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