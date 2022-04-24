天文台預告東北季候風與低壓區夾擊　5.1黃金周離岸風力達3號風球

天氣熱辣辣，部分地區未到正午已升溫至30度或以上。天文台預測，未來一連四日仍有一兩陣驟雨，但隨著高空反氣旋逐漸增強，最快周五（29日）迎來晴天，市區高見32度。

不過，天文台預測一股東北季候風會在下周初殺到，並預告一個低壓區會為南海中至北部帶來不穩定天氣，料踏入五月便迎來風勢頗大及驟雨較多的天氣。在東北季候風與低壓區的相互作用下，五一黃金周離岸風間中達6級，即達三號風球風力。參考歐美預報系統，均預測五月初有低壓區形成，但移動路徑及強度仍有分歧。



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本港今日天氣炎熱，在正午前深水埗、跑馬地、上水、元朗公園、濕地公園等地區已率先升溫至30度或以上，料下午部分時間有陽光，局部地區有一兩陣驟雨，今晚大致多雲。

一股潮濕的偏南氣流會在未來一兩天影響廣東沿岸，天文台料未來一連四日仍然有一兩陣驟雨，但天氣持續炎熱，連日來市區最高氣溫維持在三字頭。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周中至後期華南沿岸地區普遍晴朗及炎熱，料本港最快周五暫別雨天，市區高見32度，上水更有機會升溫至34度，晴朗天氣維持至本月底。

（天文台網站截圖）

五月初將有低壓區帶來不穩定天氣

即將踏入五月，天文台預告一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，令該區風勢頗大，驟雨較多，氣溫稍低；同時一個低壓區會為南海中至北部帶來不穩定天氣，料五月首三日均大致多雲及有幾陣驟雨，離岸間中吹強風，為本港稍稍降溫，市區最低氣溫降至22度。

天文台早前公布全年展望，預計本港有機會於六月或之前踏入風季。內地中央氣象台預測，5月1日前後南海南部或菲律賓以東輻合加強，有利熱帶擾動發展。

熱帶氣旋或早於五月初出現

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），五月初有低壓區在南海形成，並逐漸移近台灣方向，強度可達熱帶風暴程度。而美國全球預報系統（GFS）則料該低壓區在菲律賓以東形成，強度更可達強颱風程度。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

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