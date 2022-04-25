五月要打風？　天文台料周末南海或形成熱帶氣旋　歐美預報趨台日

天文台早前預計今年風季有可能在六月或之前展開，最新九天天氣預報亦預告，本周末期間南海中至南部或有熱帶氣旋生成，其路徑及強度仍存在變數。不過，同時受一股東北季候風影響，料5月1日勞動節起將一連三日多雲有雨，離岸風力可達三號風球程度。

根據歐美預報系統，均顯示該熱帶氣旋逐漸移近台灣及日本方向，但強度預測仍有分歧，風力最高可達熱帶風暴甚至颱風程度。



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天文台今日（25日）預測，周末期間南海中至南部有機會有熱帶氣旋生成，但其路徑及強度存在變數。內地中央氣象台亦料，5月1日前後南海南部熱帶幅合加強，有利熱帶氣旋發展。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該低壓區在5月初於南海緩慢增強，下周一（5月2日）可達熱帶風暴程度，其後逐漸移近台灣，在台東對出海面掠過。美國全球預報系統（GFS）則料該低壓區可達颱風程度，移動路徑較移近菲律賓，且移動速度較快，趨向日本方向。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼

▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

下周日天氣轉差 市區氣溫回落至22度

目前未知本港5月會否已踏入風季，但天文台預測，一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，本港下周日起天氣明顯轉差，迎來一連三日多雲及有驟雨的天氣，氣溫亦回落至30度以下，市區低見22度，離岸吹6級風，即風力可達三號風球程度。

翻查天文台資料，5月打風並不罕見。自1946年以來，本港共有14次5月打風紀錄，其中6次帶來8號風球，1961年颱風愛麗斯更帶來10號風球。對上一次5月打風，已是2016年5月尾聲，當年一個無名的熱帶低氣壓已為本港帶來3號風球；而上一次在5月初已影響本港的熱帶氣旋，則要數1999年颱風利奧，它早在4月底已令天文台要發出熱帶氣旋警告，5月2日更要發出八號東北烈風或暴風信號。

周五上水或升溫至35度

回看本港近期天氣，今日繼續天氣炎熱，在正午時分上水、大美督、濕地公園、打鼓嶺等地區已升溫至32度，長洲更高見34.4度成最熱地區。

天文台預測，高空反氣旋會在未來數天增強，華南沿岸地區普遍晴朗，持續炎熱，料未來兩日早上局部地區有驟雨，周四（28日）起暫別雨天，至本周末均迎來晴朗天氣，市區最高氣溫進一步升溫至32度。

參考自動分區天氣預報，周五（29日）石崗及打鼓嶺或升溫至34度，而上水更有機會升至35度，市民要注意防曬及補水了。

（天文台網站截圖）

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