天文台料周五酷熱市區達33度　勞動節假打風存變數　離岸風勢勁

本港近日天氣漸熱，步入初夏。天文台預測，受高空反氣旋支配，未來一兩天華南沿岸地區普遍晴朗，持續炎熱。料明日（29日）市區氣溫將高見33度，達酷熱程度，上水更有機會達37度，或發出今年首個酷熱天氣警告。

另外，天文台料一股東北季候風會在周日勞動節（5月1日）抵達廣東。此外，與一個廣闊低壓區相關的大驟雨會在下周初影響南海北部及華南沿岸地區，但該低壓區會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。雖然未知會否打風，但根據九天天氣預報，天文台料周日及下周一（5月2日）假期同樣多雲有驟雨，氣溫跌至最低20度；離岸間中吹6級風，即達三號風球的風力。



▼4月26日 天氣普遍晴朗，持續炎熱▼



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近日本港天晴炎熱，截至中午12時40分，天文台錄得最高31度，上水、元朗及濕地公園最高均逾33度，達酷熱程度。天文台表示，高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，正午時分本港大部分地區氣溫上升至30度或以上。預測今日大致天晴及炎熱，吹和緩東至東南風。展望未來一兩日大致天晴及炎熱。

周五或發今年首個酷熱天氣警告 有機會成歷來最早一次

天文台料明日（29日）天晴，日間酷熱，早上沿岸有薄霧。氣溫介乎27至33度，上水更有機會達37度。倘天文台明日發酷熱天氣警告，更或破2018年的記錄，成為歷來最早發出的酷熱天氣警告。而周六（30日）則大致天晴及炎熱，氣溫則稍回落至介乎26至32度。

周日（5月1日）為勞動節，周一（5月2日）亦設有補假，不少打工仔可享三日連假，惟連假天氣不穩。天文台料周日多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後雨勢較為頻密；而周一雨勢有時較為頻密。氣溫方面，周日氣溫料介乎23至27度，即比前一日急降9度；周一更進一步跌至最低20度，新界多區或跌穿「2字頭」，最低得18至19度。

5.1及5.2離岸吹強風 風力達三號風球級數

早前天文台料周末有熱帶氣旋生成，今日則改稱低壓區會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。不過根據九天天氣預報，周日及下周一離岸均間中吹6級風，即達三號風球的風力。參考美國全球預報系統（GFS）預測，該低壓區在下周一於南海中部變為熱帶低氣壓，其後移動緩慢，料周五（6日）最接近本港，其後逐漸消散。而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則料其維持低壓區水平，威脅較早前預測明顯減弱。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



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天文台料隨著雨區逐漸遠離，下周中後期華南天色好轉，下周三（5月4日）部分時間有陽光。而下周四（5月5日）為廿四節氣中的「立夏」，代表夏天正式來臨，天文台料下周四部分時間有陽光，氣溫介乎23至29度。