勞動節假打風不成三日雨　天文台料下周一最低19度　一區或得16度

即將踏入5月，本港天氣亦漸變酷熱。天文台今早（29日）發出今年首個酷熱天氣警告，打破歷來最早發出紀錄，預測高空反氣旋會在明日（30日）繼續影響華南，市區最高氣溫仍達31度。

不過料一股較涼的東北季候風，會在周日勞動節（5月1日）抵達廣東沿岸，區內風勢頗大，而與一個廣闊低壓區相關的大驟雨，會在下周初影響南海北部及華南沿岸地區。天文台預測，下周一（5月2日）勞動節連假期間，氣溫將降至最低19度，上水更或得16度。不過天文台預料，該低壓區發展為熱帶氣旋的機會較低，相信勞動節假打風不成。



▼4月29日，天文台發出酷熱天氣警告▼



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▼4月26日 天氣普遍晴朗，持續炎熱▼



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天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至30度或以上，截至中午12時10分，天文台錄得市區最高30.1度，大美督更錄最高33.1度，達酷熱程度。天文台預測今日大致天晴，下午天氣酷熱，局部地區有一兩陣驟雨，吹微風。

展望明日部份時間有陽光及炎熱，下午局部地區有一兩陣驟雨，氣溫則介乎26至31度。而隨後一兩日有頻密驟雨，風勢頗大。天文台預料周日勞動節多雲有驟雨，稍後雨勢較為頻密；而氣溫亦逐步下降，介乎21至26度，即比前一日急跌10度。

至於下周一（2日）為勞動節翌日假期，天文台預測天色繼續不穩，料雨勢有時較為頻密，氣溫則跌穿「2字頭」介乎19至22度，新界多區更得16至17度，市民要注意天氣變化。

▼GFS預報低壓區走向及強度▼



天文台︰南海低壓區發展為熱帶氣旋的機會較低

早前多個預報系統料勞動節假，南海將有熱帶氣旋生成。不過天文台最新預測顯示，該低壓區發展為熱帶氣旋的機會較低，不過料周日及下周一離岸間中吹6級風，即風力達三號風球程度。

而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），同樣不見有熱帶氣旋形成；至於美國全球預報系統（GFS）則料將發展成熱帶低氣壓，不過移動極緩慢，其後慢慢消散。

下周四「立夏」料最高29度

天文台料隨著雨區逐漸遠離，下周中期華南天色逐漸好轉，下周三（5月4日）短暫時間有陽光，而下周四（5月5日）「立夏」同樣短暫時間短暫時間有陽光，氣溫則介乎23至29度。

▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼

