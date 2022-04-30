東北季候風殺到　天文台料一夜降10度　勞動節補假大驟雨低見19度

天文台昨日（29日）發出今年首個酷熱天氣警告，不過本港今日（30日）氣溫即下降。天文台預測，一股較涼的東北季候風會在明日勞動節（5月1日）影響廣東沿岸，該區風勢頗大，而高空擾動會在明日及下周一（5月2日）為南海北部及華南沿岸地區帶來大驟雨。

根據天文台九天天氣預報，預料明日及下周一同樣多雲有驟雨，明日市區氣溫低見攝氏20度，與今日預測最高氣溫30度相比，即一夜跌10度。天文台又料下周一將進一步轉涼，氣溫將跌穿「2字頭」僅19度，打鼓嶺更或得16度。



▼4月29日，天文台發出酷熱天氣警告▼



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昨日天文台發出酷熱天氣警告，打破歷年最早發出紀錄，而昨日天文台錄得最高32度，亦創今年氣溫新高。不過今早天氣明顯轉涼，多區亦只徘徊在約24度。天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流，正影響廣東沿岸，與其相關的雲雨帶亦覆蓋該區及南海北部。預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨；吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風，今晚漸轉吹東北風，驟雨較為頻密。

展望未來一兩日本港有驟雨，風勢頗大。明日五一勞動節，天文台預測驟雨有時較為頻密，氣溫逐步下降至介乎20至25度，新界多區得18至19度。而周一勞動節補假，天色同樣不穩，料將多雲有驟雨，稍後雨勢逐漸減弱，氣溫則進一步跌至介乎19至22度，新界多區包括上水及流浮山等料低見17度，而打鼓嶺更或得16度。假期有驟雨或無法進行戶活動，市民若想外出，就要留意天氣變化。

下周四「立夏」料最高29度

天文台預測，隨雨區逐漸遠離，下周後期華南天色逐漸好轉，天氣炎熱。預料下周二（5月3日）起可重見陽光，氣溫亦回升至介乎21至26度。下周四（5月5日）是廿四節氣中的「立夏」，天文台料下周四部份時間有陽光，氣溫進一步回升至介乎23至29度。而下周五（5月6日）起連續四日亦天氣炎熱，5月9日周日氣溫亦料達31度。

▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼

