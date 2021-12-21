冬至｜荃灣麵店售3000盒湯圓　顧客即時加購：個個都買幾盒走

今日（21日）是冬至，傳統上「冬大過年」，不少家庭會齊齊整整吃一頓飯聚家庭樂，下午時間不少人到荃灣民豐麵粉店購買水餃、湯丸慶祝，有顧客表示花上1.5小時排隊才買到，眼見眼前不少人大包小包包的離開，本來只購入一盒，也不得「加碼，唔想蝕底」；又有「廿四孝」媽媽為了女兒一句「想食水餃」到來排隊，排了接近兩小時仍笑著說：「唔辛苦，鍾意就好」，希望一家人吃得開心。



店員表示見人龍愈來愈長，已即時增加人手「搓湯丸」，由今朝的2人增至12人應付，又指人龍和以往過節時差不多，相信湯丸售出最少3,000多盒。



是日為冬至，荃灣的民豐麵粉店，下午起購買水餃、湯圓的人龍大約長80米。（梁煥敏攝）

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今日為一年一度冬至，不少家庭聚首一堂吃頓晚餐，一家之「煮」一早張羅食材。在今日荃灣「名店」民豐麵粉店，下午起已有一大班市民到來購賣水餃、湯圓，人龍大約長近80米，龍頭的顧客表示已排隊超過1.5小時才能入店內選購食品，又連忙說：「排咁耐，人人都幾盒幾盒買，我都要買多少少唔好蝕。」

黃女士下午2時許到來，差不多下午4時才入店內購物，她笑說：「個女話好想食水餃，無所謂啦！但前面個個都買幾盒走，所以我都買多盒芝麻湯圓應節，團圓下！」（梁煥敏攝）

好媽媽排兩小時買水餃：個女話好想食

本來只購買一盒水餃的黃女士，下午2時許到來，差不多下午4時才入店內購物，她笑說：「個女話好想食水餃，無所謂啦！但前面個個都買幾盒走，所以我都買多盒芝麻湯丸應節，團圓下！」今日天氣略凍，不時有冷風吹過，但她說：「唔辛苦，佢鍾意就會買佢食！開心就好！」

她說每年冬至子女均齊集家中吃飯慶祝，必定煮幾味傳統菜式如「發財好市」（髮菜蠔豉）、白切雞，夜一點再添碗湯圓，今年的食材較以往貴了一點，但仍可接受。

居於柴灣的張先生同樣等了大約兩小時才能到店內購物，「我成日坐車來買，柴灣去荃灣都係兩蚊。」（梁煥敏攝）

居柴灣伯伯到荃灣買水餃：我唔得耐要老婆企一陣

另外，居於柴灣的張先生同樣等了大約兩小時才能入店買水餃，「我成日坐車來買，柴灣去荃灣都係兩蚊（車費），當行吓街，好多人啊，等等下都兩個鐘。」由於他和太太同為長者，腳力不好只能輪流排隊等候，「我唔得耐要老婆企一陣，當然我排耐啲，返屋企老婆煮，我煮整污糟會鬧架！」喜歡其味道的他說水餃「清清地」用來應節也不錯。

民豐店員：搓湯圓由2人加至12人

民豐店員說，部份客人昨日已落訂購買十多二十盒湯圓，數量太多較難應付，令輪候加長，「幾個客都掃100盒，亂少少，今朝得兩個人搓湯圓，而家一樓工場加5人，店入面加5人，12個整好快做好，而家快好多啦！好快買到！」

她又說，紅豆、芝麻及花生三款湯丸中，以芝麻湯丸「最好賣」，黃昏前合共可售購超過3,000盒，「年年都差唔多，無乜多同少。」她又提到，若客人不想排隊，可提早一日購買後放到雪櫃，或今晚8時後到來購買，人流會比較少。