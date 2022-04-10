下城門水塘｜這個春天雨量料偏少　學者指4方法可引水免乾塘龜裂

下城門水塘月初存水量跌至2.23%，塘底現嚴重龜裂反變「奇景」，成為疫下「打卡」熱點，惟昨日（9日）有行山客失足墮至約30米下的山坡喪命。水諮會前主席指，今年雨季遲來又乾燥，下水塘亦主要作調節功能，「乾塘」非罕見現象，認為水務署可循四方面解決，包括從上游、附近集水區，或透過濾水廠聯網制度從其他水塘引水或調水，或引入東江水暫存，以免再生意外。



▼下城門水塘「乾塘」▼



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各水塘月初存水量介乎2.23%至93.39% 下城門水塘最乾

連日來陽光充沛及天氣乾燥下，各區水塘在本月初存水量介乎2.23%至93.39%，當中以下城門水塘最乾，幾乎變成「空塘」，兩旁露出黃土猶如峽谷，有行山客一嘗睡在水塘底曬太陽的滋味。但是，近日不少遊人僅拉住一條繩索攀爬下坡，昨日有人不幸墮坡喪命，今日亦有行山客走山坡捷徑時意外從10多米高處墮下，頭部受傷流血。

水諮會前主席何建宗指出，下城門水塘主要用作調節，上城門水塘主要用作儲水，在月初的存水量達78.97%，而相連的船灣淡水湖亦達54.53%，故不存在「不夠水」，難以估計水務署至今仍未放水原因。

他認為，要解決下城門水塘「乾塘」問題，可透過四方面應對，包括從上游、附近集水區，或透過濾水廠聯網制度從其他水塘引水或調水，或是引入東江水暫存，否則要設法防止遊人進入水塘範圍，例如用圍欄或派員駐守，避免再生意外。

水諮會前主席何建宗：「放水」考功夫 避免過度蒸發

不過，何估計調水亦涉多方考量，例如水塘面積較大，不排除水源會被陽光蒸發，「要放多少（水）避免過度蒸發，好考功夫」。他憶述往日「跑水塘」數十年的日子，平均每5、6年已見一次「乾塘」，主要為用作調節的下水塘，故認為並不罕見，但在疫情下市民太悶要尋覓「打卡」地點，加上照片在互聯網廣傳及該處交通便捷，對他們而言算是新奇。

▼市民清明節到下城門水塘「打卡」▼



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何建宗提醒驟雨來得快洪水或突殺到 籲勿到水塘中央影相

何建宗說，天有不測之風雲，一場驟雨可突然來得很快，「水塘面積大，走去中間影相，突然洪水到來，走上岸或要5分鐘，加上是軟泥，走避不及分分鐘浸死」。水務署亦提醒，下城門水塘目前水位處於較低水平，有部分低地未有儲水，遊人絕不應進入及在這些地方嬉水或游泳，否則觸犯《水務設施條例》或《水務設施規例》，亦有意外風險。

水務署早年曾回覆傳媒查詢時亦解釋，下城門水塘是沙田濾水廠其中一個原水水源，該水塘集水區較大，該署會在雨季來臨前調節沙田濾水廠從該水塘接收的水量，將該塘水位保持在較低水平，以預留容量收集雨水。

何建宗估計，水務署調水有多方考量，例如水塘面積較大，不排除水源會被陽光蒸發，「要放多少（水）避免過度蒸發，好考功夫」。（資料圖片 / 李澤彤攝）

首3個月雨量較正常多八成 天文台料今春雨量正常至偏少

翻查天文台資料，本年首三個月累積雨量達265.3毫米，較同期正常值147.4毫米多八成；其中三月總雨量亦達92.7毫米，較正常值多23%。不過，天文台的春季預報（3月至5月）預告今個春天雨量正常至偏少。

7成存水量才保本港一個月供水穩定 目前情況不理想

何建宗認為，今年雨季來得較遲，寒冷日子也較多，故水塘總存水量較少，只有320.457百萬立方米，佔總容量54.68%，較去年同期的64%低約9個百分點，但仍不及水務署目標至少7成存水量，以維持本港至少一個月的供水穩定，即使整個月沒有東江水供港亦無憂，故目前情況仍不理想。即使上月雨量未算太少，他認為「雨水並非落正集水區，天文台公布的雨量與水塘實際接收到的雨量有落差」。

相對濕度曾跌至22%創新低

近日受乾燥的大陸氣流影響，本港連日來天氣非常乾燥，前日（8日）天文台總部更一度錄得相對濕度跌至22%，打破1984年設置自動氣象站以來四月份錄得的最低紀錄，天文台亦料4月至6月雨量繼續正常至偏少。但是，天文台全年展望則料總雨量正常至偏多（介乎2,200至2800毫米），而進入本港500公里範圍內的熱帶氣旋數目亦有5至8個，屬正常至偏多，料今年未必出現嚴重乾旱。

▼下城門水塘原況▼

