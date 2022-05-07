下周末天氣再轉涼　周五有驟雨及狂風雷暴　東鐵過海通車有雨

古語有云「未食五月糭、寒衣未入櫳」，今日(7日)雖達29度，部份地區更得超過30度的氣溫，但天文台預計，一股東北季候風會在下週週末影響廣東沿岸，氣溫有機會再次跌至20度。

下周中後期亦預料一道低壓槽會帶來不穩定天氣，周四及周五雨勢有時頗大，及有狂風雷暴，下周末雨勢雖緩和，但仍然多雲及間中有驟雨。下周日為東鐵過海段通車，鐵路迷可能要冒雨等候頭班車。



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天文台預計，今日下午短暫時間有陽光。本港氣溫今日頗為炎熱，氣溫介乎24至30度，截至中午12時半，有部份地區更錄得超過30度的高溫，其中上水錄得32.3度。

天文台指，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東內陸及南海北部，晚上大致多雲及有一兩陣驟雨，吹和緩東風，市民在今明兩日外出慶祝母親節時，要帶備雨傘。

（天文台圖片）

天文台預計，高空擾動會在未來兩三天為本港帶來幾陣驟雨，而下周中後期預計亦有一道低壓糟會為廣東帶來不穩定天氣，料在周四及周五會多雲，有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天氣轉壞之下，一股東北季候亦料會在下週週末影響廣東沿岸，氣溫將會下降，下周六及周日料跌至20至25度。

東鐵過海段料於5月15日通車，依照過往港鐵有新路線通車，都會有大批鐵路迷清晨在站外等候乘搭頭班車，天文台預計當日大致多雲及有幾陣驟雨，市民或要冒雨等候。

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