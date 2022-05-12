暴雨｜天文台一日兩度發出黃色暴雨警告　共生效12小時

本港近日天氣不穩，天文台今日（12日）早上5時許，發出今年首個黃色暴雨警告信號，惟信號取消不足6小時，天文台於中午12時10分，再度發出黃色暴雨警告信號。黃雨信號直至晚上10時45分才取消，生效時間長達10小時35分。

另外，天文台亦於中午1時40分發提示，預料強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，請儘快到安全地方躲避。而在下午1時35分，大澳錄得每小時超過70公里的強陣風。

根據九天天氣預報，一道活躍低壓槽會在未來兩三天於華南沿岸徘徊，明日（13日）仍有大雨及狂風雷暴。預料一股東北季候風在周日（15日）抵達廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫逐步下降。下周一（16日）市區氣溫更跌穿「2字頭」，最低攝氏19度。



▼5月12日，天文台兩度發出黃色暴雨警告信號▼



+ 1

天文台表示，一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來不穩定天氣。此外，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸靠近本港。預測今日密雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。

雷雨區將於下午約1時影響東涌一帶 其後逐漸東移

天文台今早5時25發出黃色暴雨警告，至6時40分取消。至下午12時10分，天文台再發出黃雨警告，指本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。根據天文台兩小時雨量臨近預測，雷雨區將於約下午1時殺到，將影響東涌一帶。料其後逐漸向東移，至下午約2時港島、葵涌一帶或有大雨。黃雨警告信號直至晚上10時45分才取消。

澳門方面，截至早上11時半，黃色暴雨警告信號仍然生效，下午2時40分更改發紅色暴雨警告信號，預料雨勢將會維持。其中澳門區紀念孫中山市政公園監測站，更錄得最高逾 130毫米的累積雨量。至下午5時，澳門氣象局再改發黃色暴雨警告信號，並預料雨勢將會減弱。

▼5月11日 暴雨來襲下的香港▼



+ 7

天文台展望明日密雲，以及繼續有大雨及狂風雷暴。周六（14日）多雲，有驟雨及幾陣雷暴，初時驟雨較為頻密；周日（15日）雨勢有時頗大，同時氣溫將逐步下降，市區稍跌至介乎21至26度。

下周一（16日）料驟雨減少，大致仍多雲。氣溫則跌至介乎19至24度，與前一日最高氣溫相比即一夜跌7度，而新界多區則料得18度，包括打鼓嶺、石崗及流浮山。

▼5月2日天文台總部錄得16.4度低溫▼



天文台料下周初至中期天氣逐漸好轉

天文台預測隨著低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期天氣逐漸好轉，預料下周二（17日）終可重見陽光，日間大致天晴，氣溫亦稍回升至介乎20至26度。隨著季候風緩和，下周後期廣東沿岸氣溫回升，下周四（19日）起一連三日大致多雲，短暫時間有陽光及有幾陣驟雨，氣溫則介乎23至28度，達炎熱程度。