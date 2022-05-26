天文台料下周天色好轉 周日有一區或升至35度 端午節迎驟雨降溫
撰文：勞敏儀
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本港近日氣溫逐漸回升，在正午時分，多區氣溫達「3字頭」。天文台預測未來兩日有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下周初才逐漸天色好轉，天氣漸趨炎熱。
即將踏入6月，天文台料受西南氣流影響，將持續炎熱及有幾陣驟雨。下周五（3日）是端午節假期，以往不少市民到海灘游「龍舟水」消暑，天文台預料當日雖短暫時間有陽光，但亦有幾陣驟雨，市民出發前要留意天氣狀況。
▼2021年端午節 市民到沙灘游「龍舟水」▼
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廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，但風勢微弱，部份時間有陽光，天氣較為炎熱。截至上午11時半，上水、元朗公園及屯門已升溫至31度。天文台預測，周五及六（27及28日）大致多雲及有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，周末天氣仍然不穩，市民外出最好帶備雨傘。
下周日上水或升至35度
隨位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，本港最快周六再迎來短暫陽光，下周天色逐漸好轉，天氣亦漸趨炎熱，連續多天市區最高氣溫達32度。參考天文台自動分區天氣預報，下周日（29日）石崗及打鼓嶺將升溫至34度，上水又更有機會升至35度。
雖然下周連日有陽光，但間中亦有驟雨。天文台預測，下周五端午節驟雨增多，市區最高氣溫輕微跌至31度，但仍短暫時間有陽光，或無礙市民迎接長周末的興致。
▼5.19重開599F章表列處所▼
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