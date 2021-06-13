端午節｜「潮人」高永文出席女企業家協會活動　首次包潮州糉

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-06-13 23:41

被形容是下任特首「潛在人選」的前食物及衞生局局長高永文醫生，今日（13日）端午節前夕在一個婦女團體活動上「獻出第一次」，祖籍廣東潮州的他，跟名廚落手第一次包潮州糉，獲得在場媽媽會員稱許。

前食物及衞生局局長高永文醫生今日單人匹馬，出席金紫荊女企業家協會的包糉活動。（倪清江攝）

30個會員家庭參加學包糉

金紫荊女企業家協會主席章曼琪表示，今日有30位會員家庭參加，她們都是事業媽媽，不少都是第一次與子女一同包糉。她表示，該會又製作網頁介紹端午節包糉資料，讓小朋友傳承中國傳統。

該會今日請來百樂潮州酒家行政總廚許美德教包潮州糉，出席者圍住學師；作為嘉賓的高永文也跟許美德學習，包了兩隻潮州糉，他稱是第一次學包，其後拿着較好的第二隻與在場人士拍攝、分享包糉心得。

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該會副主席之一、任職保險顧問的湯曉彤帶3歲女兒參加。她也是第一次包糉，形容比日常工作更難，「係手工嘢，最難係用草紮糉」，兩母女的作品會留待明日端午節享用。今年是新肺炎疫下第二年端午節，沒有龍舟比賽，她和女兒則製作了一個龍舟模型，讓女兒認識這個節日。

出席人士所包的糉將留待他們自己享用。他們下午到海盈邨向居民派發福袋，內有三隻糉及抗疫用品等。