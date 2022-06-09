驟雨及狂風雷暴天氣持續至周末　天文台料下周中期再迎雷雨天

雷雨區來襲，今早本港部分地區錄得超過30毫米雨量，天文台在上午9時35分發出特別天氣提示，提醒市民香港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台預測，未來兩日仍間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；隨低壓槽在周末期間逐漸向北移向內陸，最快下周初迎來陽光。

不過，低壓槽會在下周中期再度帶來不穩定天氣，本港天氣才稍稍好轉兩日，下周二（14日）再遇雷暴，翌日更有狂風雷暴，下雨天料持續至下周末，意味市民最好還是遮不離身了。



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雷暴警告現正生效，與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，料本港今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台預測，該道低壓槽會在未來一兩日在廣東沿岸徘徊，令本港間中有大驟雨及狂風雷暴，市區氣溫徘徊在30度以下。

下周初重見陽光後再遇不穩定天氣

隨著該低壓槽在周末期間逐漸向北移向內陸，下周初沿岸地區驟雨減少。天文台預測，下周日及一（12及13日）雖仍有幾陣驟雨，但終於重見陽光，市區最高氣溫回升至32度，部分新界地區或升溫至33度。

不過，天氣稍好轉隨即又轉差，天文台料低壓槽會在下周中期再度為華南帶來不穩定天氣，本港最快下周二（14日）局部地區有雷暴，翌日更有狂風雷暴，雷雨天將持續至下周四（16日），雨天則持續至周末，屆時將短暫時間有陽光。

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