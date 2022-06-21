今日「夏至」市區錄最高30.5度　天文台料周三起熱到周六最高33度

今日（21日）是二十四節氣中的「夏至」，天文台午間在市區錄得最高氣溫達30.5度。天文台預測，夏至過後本港將迎來好天氣，未來數日大致天晴，天氣酷熱，連日市區最高氣溫將達33度，屆時或發出酷熱天氣警告。

天文台又指，隨高空反氣旋在下周初稍為減弱，料本港連日有幾陣驟雨，同時部份時間有陽光，驟晴驟雨天氣重臨，市民外出時記得常備雨傘了。



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天文台表示，一股偏南氣流正為廣東帶來驟雨，至於覆蓋南海北部的高空反氣旋正向北擴展，預測本港地區下午及今晚天氣炎熱，局部地區有驟雨，下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏南風。

今日夏至，在中午時份，本港多區氣溫已升穿「3字頭」，上水、天水圍、坪洲等區亦錄得31度。天文台在社交網站專頁指出，夏至是北半球全年白晝時間最長的一天，太陽會直射北回歸線，之後白晝時間會逐漸縮短。天文台說，本港最熱日子尚未來臨，因為陸地每日吸收的熱量仍比散失的多，本港往往要到七八月，才是最熱的時間。

明起熱到周六 上水周三氣溫或達35度

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，但預料該高空反氣旋在下週初稍為減弱，廣東沿岸會有幾陣驟雨。

根據天文台的9天天氣預報，明日早上局部地區會有驟雨，隨後將會轉晴及酷熱，直至周六（25日）連日最高氣溫預測可達33度，上水氣溫或會達35度。不過下周日（26日）起，驟雨天氣將會重臨，直至本月底都持續有驟雨。

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