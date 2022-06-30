一號風球下午6時前維持　天文台指今晚風勢增強　擬改發三號風球

風季開鑼，天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日日間與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日下午6時前維持。

隨著該熱帶低氣壓繼續靠近廣東西部沿岸，天文台預料本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。



一號戒備信號現正生效。在上午9時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南約750公里預料向西北偏北移動，時速約12公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。天文台提醒，與熱帶低氣壓相關的外圍雨帶已影響本港，海面會有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

按目前預測路徑，熱帶低氣壓將在明日（7月1日）升級成熱帶風暴，並逐漸闖入本港400公里範圍，屆時本港將有狂風驟雨及雷暴，高地間中吹7級強風，料長周末假期持續有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

澳門地球物理暨氣象局表示，位於南海中部的熱帶低氣壓，未來一兩日將逐漸增強，大致趨向廣東西部至海南島一帶，預料一號風球將在今日日間維持，明日凌晨至早上改發三號風球的可能性為中等至較高，明日晚間至翌日凌晨改發八號風球的可能性為較低至中等。

此外，澳門預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，該熱帶低氣壓的強度及路徑未來仍存在較大變數，如其採取較偏北路徑更接近本澳或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。

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