打風｜天文台今晚考慮發一號風球　料7.1升級熱帶風暴闖港400公里

本港即將踏入7月盛夏，風季亦將來臨。天文台今日（29日）發特別天氣提示，指南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，與香港保持超過800公里的距離。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後進入本港800公里範圍。

天文台又表示，視乎本地風力變化，會在今晚考慮發出一號戒備信號。該熱帶低氣壓會在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶。按天文台下午更新的熱帶氣旋路徑資訊，熱帶低氣壓將在周五進入本港400公里範圍，同日已升級成熱帶風暴。天文台亦修訂7月1日的天氣預測，料當日有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。



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【17:00】澳門地球物理暨氣象局則預測，該熱帶低氣壓最快明日已升級成熱帶風暴，進入澳門約500公里範圍，周六(7月2日)最接近澳門，屆時已闖入約300公里範圍，進一步升級成強烈熱帶風暴，其後逐漸遠離及登陸。

澳門地球物理暨氣象局預測，熱帶低氣壓最快明日升級成熱帶風暴。（澳門地球物理暨氣象局網頁圖片）

【16:30】天文台表示，在下午四時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約450公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

按天文台下午更新熱帶氣旋路徑資訊，熱帶低氣壓將在周五進入本港400公里範圍，同日已升級成熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時65公里，翌日最高持續風速稍增強至每小時85公里，但仍維持熱帶風暴強度，預料在湛江市一帶登陸。天文台亦修訂7月1日天氣預測，料當日有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

【14:00】天文台指，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約450公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部至海南島一帶。

天文台表示，位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在今日正午12時，該熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約450公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里，大致移向廣東西部至海南島一帶。預測明日（30日）風勢逐漸增強，驟雨較多。隨後一兩日風勢頗大及有狂風驟雨。

根據天文台路徑資訊，熱帶低氣壓7月1日早上11時將進入本港400公里範圍，7月2日增強為熱帶風暴，並最接近本港，至7月3日將於湛江市一帶登陸。參考九天天氣預報，料本港明日驟雨將較為頻密及有狂風雷暴，周五七一當日高地間中吹7級強風，惡劣天氣至少持續至下周日。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



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