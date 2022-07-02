暹芭風球｜天文台料明風力仍達3號風球　下周五起有陽光最高32度

颱風「暹芭」現正最接近本港，天文台在昨日（1日）黃昏發出今年首個8號風球。天文台預測，暹芭會在明日（3日）移入廣西內陸並逐漸減弱，但其相關外圍雨帶仍會繼續影響廣東沿岸。根據九天天氣預報，明日初時仍吹6級風，即3號風球程度，高地間中更達8級烈風。

受活躍偏南氣流影響，天文台預料下周初至中期廣東沿岸天氣仍然不穩定。隨著高空反氣旋逐漸增強，下周後期天色好轉，料下周五（8日）起可短暫時間重見陽光，下周六（9日）市區氣溫亦回升至最高32度。



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暹芭今早（2日）增強為颱風，中心附近最高持續風速達每小時 120 公里，料在本港西南300公里左右掠過。天文台指按照現時路徑，暹芭下午會在湛江附近登陸，明日早上減弱為強烈熱帶風暴。根據天文台11時許的風速資料，八個天文台發出熱帶氣旋警告信號時作參考測風站中，只得長洲一個測風站最高持續風速達烈風。

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天文台又預測，暹芭的烈風區在下午初時仍會持續影響珠江口一帶，明日移入廣西內陸並逐漸減弱，不過明日本港仍大致多雲，初時有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。此外，位於西北太平洋的熱帶風暴「艾利」會在未來一兩日大致移向琉球群島及東海一帶。

天文台於暹芭生成時，預計僅達熱帶風暴級別，不過今日暹芭增強為颱風。天文台昨晚深夜出文解釋為何發出8號風球時，又稱暹芭接近廣東沿岸時出現顯著增強的現象，其增強速度較先前電腦預報模式的預測更快，故模式預測與實況有較大差別。天文台又強調「要準確預測熱帶氣旋在近岸時增強，特別是迅速增強，難度較大，對我們進行天氣預報和警告的同行是一大挑戰。」

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內地中央氣象台就預計，暹芭將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，登陸前強度維持或略有增強，今天中午到下午在廣東陽西到吳川一帶沿海登陸。至於艾利則料將於今晚移入東海海域，其後趨向日本西部沿海。

▼7月1日 暹芭風球襲港杏花邨海旁大浪拍岸▼



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本港天氣方面，天文台料下周初至中期廣東沿岸天氣仍然不穩定，下周一（4日）至下周四（7日）仍然多雲有雨，市民外出緊記帶備雨傘。天文台又料下周五（8日）起可重見陽光，連續四日亦有陽光，但亦有一兩陣驟雨。

天文台預料下周初至中期廣東沿岸天氣仍然不穩定，不過隨著高空反氣旋逐漸增強，下周後期天色好轉。（天文台網頁截圖）

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▼7月1日 暹芭風球襲港 市民到尖沙咀海旁追風▼

