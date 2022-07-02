暹芭風球｜民安隊封鎖杏花邨海傍入口　市民：企都企唔穩

颱風暹芭逼近，天文台在昨日（1日）發出今年首個8號風球。今早（2日）在杏花邨大風大雨，海面經常湧起白頭浪，更不時有大浪湧上岸。但仍有不少居於附近的市民到岸邊追風，有市民指昨晚風聲嘈吵，「都唔係好瞓到」；亦有市民指岸邊「（風力）間中好大，企都企唔穩」。

另外，今早有當值民安隊的隊員在現場封閉最接近海邊的樓梯入口，禁止市民靠近，並勸喻市民勿走近岸邊。



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今早約8時杏花邨雨勢不大，不過海面有大浪，更不時有浪花湧上岸。至約10時，現時下起大雨，天色轉昏暗，能見度亦十分低。另外，現時有當值民安隊的隊員在現場封閉最接近海邊的樓梯入口，並勸喻站在海旁的市民上到較高安全位置。

不過大風大浪亦無阻市民到場追風，居民林先生和兒子今早出外購買早餐，順便到岸邊感受風浪。林小朋友笑言「（風）好舒服，次次打風都會落嚟」，並認為今次風力亦十分大。林先生就指，昨日3號風球期間，杏花邨海傍已有大風浪，不過直言「比起之前個風呢個唔算係咩嘢，同山竹差好遠」。

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居於柴灣的江先生指每次打風亦會到杏花邨海旁觀浪，他認為暹芭風力強勁，海面不時出現白頭浪 ，「（風力）間中好大，企都企唔穩」。他又表示，追風多年，今次是首次見到民安隊到場封閉入口。

▼7月2日 暹芭風球襲港市民頂著狂風大雨走在尖沙咀戶外▼



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