天文台料驟雨及雷暴天氣持續至周四　下周初天氣酷熱市區最高33度

颱風暹芭過後，本港天色尚未好轉。一股西南季候風未來一兩日，繼續為本港帶來驟雨及雷暴。天文台預料，隨高空反氣旋在本周後期增強，屆時本港天色逐漸好轉，最快周五(8日)迎來陽光，下周初天氣更由炎熱轉為酷熱，預料下周一（11日）市區最高升至33度。



▼7月2日 颱風暹芭襲港杏花邨大浪▼



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本港今日（5日）繼續天陰陰，天文台表示，今日大致多雲，有幾陣驟雨，下午局部地區有雷暴，吹和緩至清勁西南風，氣溫介乎27至31度。中午時分，多區氣溫未升穿「3字頭」，天文台在市區錄得最高29.7度。

至於熱帶風暴艾利已減弱為熱帶低氣壓。在下午一時，艾利集結在大阪之西南偏西約350公里，預料向東北偏東移動，時速約34公里，大致移向日本本州。

▼7月1日 市民尖沙咀8號風球下看「風」景▼



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天文台料下周初漸轉酷熱

天文台預測，西南季候風會在未來一兩日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷，本港未來兩日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，並持續至周四（7日，即二十四節氣中的「小暑」）。

隨高空反氣旋在本周後期增強，本港天色逐漸好轉，最快要周五（8日）能重現陽光，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。至於周末天氣炎熱，市區最高氣溫回升至32度；下周一及周二(11及12日)更轉為天晴酷熱，市區最高氣溫達33度，但局部地區有驟雨。

天文台網頁圖片

▼7月2日 颱風暹芭襲港尖沙咀情況▼



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▼7月2日 颱風暹芭襲港尖沙咀情況▼

