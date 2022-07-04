暹芭風球｜天文台指熱帶氣旋初成　靠集成預報及大氣環境預測強度

告別颱風天，一股達強風程度的西南季候風會在未來兩三日繼續為本港帶來驟雨及雷暴，但隨著高空反氣旋在本周後期增強，天文台預測最快周五（8日）迎來陽光，天氣逐漸由炎熱轉為酷熱，下周初市區最高氣溫回升至33度。



此外，天文台回顧熱帶氣旋暹芭的預報方法，指當其在南海中部增強為熱帶低氣壓時，因氣象觀測數據較少，預測主要考慮全球各大數值預報模式及當時大氣環境條件是否有利熱帶氣旋發展，亦要透過集成預報，減少個別模式帶來誤差。



▼7月2日 颱風暹芭襲港杏花邨大浪▼



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本港今日繼續天陰陰，一股達強風程度的西南季候風正影響南海北部及廣東沿岸，天文台上午發出強烈季候風信號，預料本港吹西南強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度；而與暹芭殘餘相關的雨帶亦正影響珠江口一帶。

此外，在上午10時，熱帶風暴艾利集結在長崎之西南約340公里，預料向東北或東北偏北移動，時速約18公里，今明兩日大致移向日本九州。

天文台料下周初漸轉酷熱

天文台預測，受一股達強風程度的西南季候風影響，未來兩日大致多雲，間中有驟雨及雷暴，明日初時離岸間中吹強風，周四（7日，即二十四節氣中的「小暑」）更轉為有幾陣驟雨。

不過，隨著高空反氣旋在本周後期增強，天文台料本港天色逐漸好轉，最快周五短暫時間有陽光，周末天氣炎熱，市區最高氣溫回升至32度；下周初更轉為天晴酷熱，市區最高氣溫達33度，但局部地區有驟雨。

▼7月1日 市民尖沙咀8號風球下看「風」景▼



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回顧暹芭 南海生成熱帶氣旋預測難度較高

此外，天文台亦在「天氣隨筆」回顧熱帶氣旋暹芭的預報方法，解釋指暹芭在上周三（6月29日）於南海中部增強為熱帶低氣壓，由於剛發展為熱帶氣旋，相關的氣象觀測數據較少，所以預測主要考慮全球各大數值預報模式及當時大氣環境條件是否有利熱帶氣旋發展。

當時美國模式預測，暹芭會移向廣東東部沿岸一帶，與其他模式預報的路徑（暹芭會移向廣東西部至海南島一帶）有明顯差別。天文台表示，根據過往驗証結果，集成預報表現通常較單一模式的預報好，若個別模式的預報路徑與其他模式預報的路徑出現頗大差別，則該個別模式可能會被剔除。同日，歐洲、日本和英國模式的預測路徑較為一致，均預測暹芭的最高強度為熱帶風暴級別。

此外，當時南海西部的垂直風切變較大，若暹芭採取較偏西路徑，垂直風切變或不利其進一步發展，故根據集成預報的原則和南海的大氣環境條件，天文台在6月29日預測暹芭可能發展為熱帶風暴，與歐洲、日本和英國模式相若。

有時要在較短時間內對預測作較大修正

隨著收到更多有用的氣象觀測數據，例如衛星雲圖、天氣雷達數據、下投式探空儀數據、氣象站和船舶觀測數據等，雖然歐洲、日本和英國模式主要仍預測暹芭最高強度為熱帶風暴至強烈熱帶風暴級別，但經綜合分析各類觀測數據後，天文台逐步修正預測暹芭的最高強度可達颱風級別，最後暹芭亦在7月2日增強為颱風。

天文台解釋，相對於西北太平洋生成的熱帶氣旋，在南海生成的熱帶氣旋的預測難度一般較高，因為由其生成至影響香港的時間更短，觀測時間更少。因此，若數值預報模式的預測與實況有偏差時，可能需要在較短時間內對預測有較大的修正。

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