暹芭風球｜天文台料外圍雨帶續帶來驟雨雷暴　下周初放晴漸轉酷熱

本港迎來今年首個熱帶氣旋即掛8號風球，歷時超過21小時，截至今日（3日）正午時分，3號風球仍然生效。天文台預測，暹芭會在今明兩日橫過廣西及湖南並逐漸減弱，但受其相關外圍雨帶影響，本港未來四日仍有驟雨及雷暴，近周末陽光再現，氣溫逐步回升，至下周二（12日）市區最高氣溫達33度，酷熱天氣重臨。



▼7月2日中午時份颱風暹芭最接近本港 尖沙咀碼頭風勢頗大▼



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在正午12時，熱帶風暴暹芭集結在香港之西北偏西約410公里，預料向北移動，時速約14公里，橫過廣西內陸，並逐漸減弱。天文台會視乎本港風力減弱的程度，考慮在下午2時至6時改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台表示，與暹芭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨，海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

而位於西北太平洋的熱帶氣旋艾利會在未來一兩日橫過東海，移向日本，對本港威脅不大。

近周末逐步放晴

暹芭會在今明兩日橫過廣西及湖南並逐漸減弱，但其外圍雨帶仍繼續為本港帶來風雨。天文台預測，未來數天仍大致多雲，以及間中有驟雨及雷暴，周四（7日）是二十四節氣中的「小暑」，料當日更有幾陣驟雨，意味市民返工返學還是要常備雨傘。

隨著高空反氣旋在本周中至後期增強，本港天色逐漸好轉，料周五（8日）短暫時間有陽光，下周初更漸轉天晴，市區最高氣溫逐步回升至33度，再次迎來酷熱天氣，但局部地區有驟雨。

▼7月1日熱帶氣旋暹芭襲港 不少市民到杏花邨海旁追風▼



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▼颱風暹芭襲港期間港島區市面情況▼

