6月連場大雨、發今年首個3號風球　天文台指上半年雨量仍低正常3%

本港上月連場大雨，天文台一度發出紅色暴雨警告信號。天文台今日（5日）回顧6月天氣，指雖然荃灣、大埔及西貢區全月雨量均錄得超過450毫米，但天文台錄得的全月雨量僅349.2毫米，較正常值491.5毫米少約29%；而今年上半年累積的雨量為1,054.5毫米，較同期正常值1,082.5毫米少約3%。

另外，在上月最後一日本港受熱帶氣旋「暹芭」吹襲，有狂風驟雨及雷暴，晚上風勢逐漸增強，天文台亦發出今年首個3號風球。



▼6月3日．赤柱舉行辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼



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天文台表示，今年6月首三周多雲及有驟雨，餘下大部分時間則天晴及酷熱。而上月亦較正常多雲，平均雲量為83%，較6月的正常值多約6%；總日照時間則為116.1小時，較正常值144.3小時少約20%。另外，上月平均氣溫為28.6度，較正常值28.3度高0.3度。

受西南季候風影響，天文台指上月首六日天氣炎熱，並夾雜着陽光、驟雨及雷暴，6月3日新界部分地區雨勢較大，荃灣及大埔錄得超過50毫米雨量。

▼6月8日．紅色暴雨警告期間滂沱大雨▼



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受一道在廣東沿岸徘徊的活躍低壓槽影響，6月7至11日本港天氣變得不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴，期間各區普遍錄得逾200毫米雨量，東部地區的雨量更超過300毫米。而6月8日早上的大雨令天文台發出今年第二個紅色暴雨警告信號，天文台形容當日新界部分地區出現嚴重水浸，西貢亦有山泥傾瀉報告。同日一名女子在大埔橫涌石澗遇上山洪暴發遭沖走後罹難；當日早上長洲附近亦出現水龍捲。

6月8日早上的大雨，長洲附近亦出現水龍捲。（資料圖片／天文台圖片)

受活躍西南氣流影響，6月12日初時本港大致多雲、有驟雨及幾陣狂風雷暴。當日早上赤鱲角和荃灣的雨勢較大，雨量超過50毫米。同日下午驟雨減少，翌日天氣轉為部分時間有陽光及炎熱。

▼6月8日．西貢北潭路北潭凹山泥傾瀉▼



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隨着低壓槽的重臨，6月14日至16日本港再度受驟雨及狂風雷暴影響，其間大部份地區錄得超過40毫米雨量，西貢及九龍部分地區的雨量更超過70毫米。在有雨的情況下，6月15日天文台的氣溫下降至本月最低的24度。在高空反氣旋支配下，除有幾陣驟雨外，6月22至29日本港持續大致天晴及酷熱，當中6月28日天文台的氣溫上升至本月最高的34.4度。

熱帶氣旋方面，6月29日一個低壓區於南海中部發展為一個熱帶低氣壓，翌日早上被命名為「暹芭」並增強為熱帶風暴。隨着暹芭移向廣東西部沿岸一帶，6月30日本港有狂風驟雨及雷暴，晚上風勢逐漸增強，天文台亦發出今年首個3號風球。當日多處地區錄得超過20毫米雨量，而港島、九龍及新界東部更錄得超過50毫米雨量。

▼6月30日熱帶氣旋暹芭襲港 有市民仍到石澳滑浪▼



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▼6月29日，南海熱帶低氣壓闖港800公里範圍▼

