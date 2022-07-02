8號風球｜天文台認電腦預報一直低估暹芭　林超英：係深層次問題

颱風「暹芭」襲港，天文台昨日（1日）傍晚發出本港今年首個8號風球、亦是有紀錄以來首個在七一掛起的八號風球。根據較早前預測，暹芭一直被吹「淡風」，最終掛上8號風球造成一定「意外」，



天文台今晚（2日）「落波」後在「天氣隨筆」中表示，電腦預報模式一直低估暹芭增強的速度，實際上暹芭在7月1日接近廣東沿岸時已顯著增強，並發展成強烈熱帶風暴。



天文台未在文中解釋電腦預報模式低估暹芭增強速度的原因，前台長林超英就指「唔覺得」天文台低估，形容電腦模式預測是否準確屬「深層次問題」：「有時高估、有時低估，要case by case咁睇。」



▼7月1日 暹芭風球襲港 杏花邨海傍翻起大浪▼



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電腦預報模式低估暹芭增強速度 7.1發展成強烈熱帶風暴

天文台在「天氣隨筆」指，熱帶低氣壓暹芭在6月29日於南海中部形成，並向西北移動逐漸靠近廣東西部沿岸。但電腦預報模式一直低估暹芭增強的速度，實際上暹芭在昨日、即7月1日接近廣東沿岸時顯著增強，並發展成強烈熱帶風暴。而暹芭更在7月2日早上進一步增強為颱風，並在香港西南面約300公里掠過。

▼7月1日 熱帶氣旋暹芭為港帶來首個七一8號風球▼



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天文台無解釋電腦預報低估原因 林超英：唔覺天文台低估

不過，天文台並未在「天氣隨筆」中解釋為何電腦預報會一直低估暹芭增強的速度。前天文台台長林超英則指「唔覺得天文台低估咗」，並形容電腦模式預測是否準確屬深層次問題：「有時高估、有時低估，要case by case（逐個個案）咁睇。」

▼7月2日 暹芭風球襲港 民安隊在杏花邨海傍拉起封鎖線▼



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暹芭採取較先前偏東路徑 影響香港時間較預期長

就暹芭對本港天氣的方面，天文台亦作出總結，指本港7月1日已受暹芭廣闊外圍雨帶影響，有大驟雨及猛烈陣風，當天多處地區錄得超過40毫米雨量，天文台一度發出黃色暴雨警告信號。由於在今早，暹芭採取較先前偏東的路徑，其烈風區影響香港的時間較先前預期長，與暹芭相關的狂風驟雨亦持續影響本港。

直至今午3時，暹芭在廣東茂名市電白區附近登陸，逐漸遠離本港，本地風力有所減弱，八號烈風或暴風信號亦在下午4時20分改為三號強風信號，但暹芭的外圍雨帶仍為珠江口帶來狂風驟雨。同時，受活躍偏南氣流影響，天文台預料隨後數天，廣東沿岸天氣仍然不穩定。

▼7月2日 暹芭風球襲港市民頂著狂風大雨走在尖沙咀戶外▼



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