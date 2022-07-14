大暑2022｜天文台料周末起連熱8日　7.23大暑34度或破半世紀紀錄

香港近日天氣酷熱，天文台九天天氣預報顯示還有排熱！繼日前連續三日錄得氣溫達35度後，天文台預測高空反氣旋會在本周餘下時間及下周持續為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。此外，高空擾動會在未來一兩日為南海北部帶來幾陣驟雨。



根據天文台九天天氣預測，周六（16日）起連續八日亦酷熱，市區最高氣溫高見33至34度。另外，下周六（23日）為廿四節氣中的「大暑」，天文台料當日氣溫將達34度，有機會成為1972年以來的最熱大暑。



▼7月14日 酷熱天氣警告生效逾120小時▼



酷熱天氣警告持續生效逾120小時

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日（14日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。截至中午12時半，天文台錄得32.5度，上水、黃大仙及九龍城高見逾34度，而大美督更達35.6度。而酷熱天氣警告自7月9日生效以來，已持續120小時。

不過天文台指，與高空擾動相關的雲帶正覆蓋南海東北部。預測今日大致天晴，下午酷熱；吹微風，稍後吹和緩偏南風。展望高溫天氣會在本周餘下時間及下周持續，但明日（15日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫將稍稍降至介乎28至32度。

▼7月11日 天晴酷熱氣溫創今年新高▼



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九天天氣預報DSE放榜日酷熱

天文台料周六起本港將連續八日酷熱，至下周二（19日）同樣部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫最高達33度。不過下周三（20日）中學文憑試放榜日則料再升溫，料連日天晴及酷熱，氣溫介乎28至34度。

1972年34.7度最熱大暑紀錄 今年或被打破

下周六（23日）是廿四節氣中的「大暑」，是一年中最熱的節氣。天文台料下周六天晴酷熱，氣溫介乎28至34度，有機會成為半世紀以來最熱的大暑。而對上一次錄得34度以上的大暑，是1972年的34.7度。

▼7月13日 市民追看今年超級月亮▼



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