天文台下午錄35.2度再刷今年最熱紀錄　下周持續酷熱　7.21達34度

本港近日天氣熱辣辣，料酷熱天氣將持續，天文台今午（12日）錄得市區最高氣溫達攝氏35.2度，打破昨日（11日）的35.1度，連續兩日刷新今年最熱紀錄。天文台預測，高空反氣旋會在本周餘下時間至下周中期，持續為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。預料南海中部至菲律賓一帶的廣闊低壓槽，會在本周後期向北移動，並為南海北部帶來幾陣驟雨。

根據九天天氣預報，明日（13日）本港仍然天晴酷熱，市區氣溫料高見攝氏34度，市民要慎防中暑。天文台又料，雖然周五（15日）起一連四日有幾陣驟雨，可稍降溫，不過下周二（19日）起再變酷熱，下周四（21日）更再高見34度。



▼7月12日 酷熱天氣警告仍然生效▼



酷熱天氣警告已持續逾74小時 明日上水料達36度

本港昨日錄得35.1度後，今日各區酷熱依然，天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來晴朗酷熱天氣，今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上。截止中午12時，天文台錄得最高34.3度，上水及元朗已高見35度。另外，酷熱天氣警告自7月9日生效以來，已持續74小時。

▼7月11日 天文台錄得最高35.1度 打破今年最高紀錄▼



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天文台預測，今日天晴，下午酷熱，吹輕微至和緩東至東南風。展望明日仍然天晴酷熱，氣溫介乎28至34度，上水更或達36度。天文台料周五起短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫亦稍降至介乎28至32度。

下周二起再酷熱 下周四達34度

不過天文台預測下周二起又再重見酷熱天氣，料部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎28至33度。下周三（20日）為中學文憑試放榜日，以及書展開幕日，天文台料當日將大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，氣溫最高料達33度。至下周四（21日）則料大致天晴及酷熱，氣溫更料升至最高34度。

▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼

