黃昏晚霞火燒天　全城記下最美一刻　天文台：代表天色或好轉

今日（14日）踏入黃昏時段，全港市民都停下來抬頭望天，只因本該已晦暗的夜色，突變一片火燒天。天文台過去曾解釋，在中緯度地區，風雨較多由西向東移動，若在日出前後出現「朝霞」，代表大氣中已有不少水汽，且雲層從西邊靠近，有可能會下雨。相反，若在黃昏時見到紅霞，則表示西面的上遊地區已經轉晴，陽光才會透過大氣散射與雲層反射造成「晚霞」，此時雲已向東移，天色或將會好轉。



天文台曾解釋，在中緯度的地方，風雨很多時自西向東移動。日出前後出現偏紅的朝霞，說明大氣中的水氣已經很多，而且雲層已經從西方開始侵入，天氣將要轉為有雨，所以「朝霞不出門」。

至於黃昏看到晚霞，表示在西邊的上游地區天氣已經轉晴，陽光才能透過大氣散射和雲層反射而造成晚霞，顯示上空的雨雲已東移，天氣將會轉晴，所以「暮霞行千里」。不過，天文台亦指出，在低緯度的地方（例如香港），有時天氣系統自東至西移動（包括颱風），而不是由西至東移。因此，單憑霞光是不能全面了解天氣變化的，需要結合其他氣象要素進行綜合分析，才會有助於更準確地預報天氣。