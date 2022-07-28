酷熱天氣｜勞福局引入天文台暑熱指數預防工人中暑　今夏加強巡查

本港酷熱天氣持續，戶外工作者中暑的機率大增。勞工及福利局局長孫玉菡今早（28日），於港台節目《千禧時代》表示，每年夏天均會大規模巡查約2萬次，今年亦會加強巡查，政府已提供《預防工作時中暑的風險評估》指引讓僱主評估熱壓力。他又指，需視乎工作性質考慮作出檢控，認為減暑熱的措施「唔可以一本通書讀到老」，他透露，將引入天文台暑熱指數，目前正在籌備。



勞工及福利局局長孫玉菡。（立法會直播截圖）

每年夏天巡查約2萬次 今年會加強

孫玉菡表示，政府每年夏天均會大規模巡查約2萬次，今年由於酷熱天氣持續，因此更會加強巡查風險高的行業，例如地盤、修路及清潔等。他指，目的為提醒僱主根據職安健條例，向僱主提供安全及不危害健康的工作環境；政府已提供指引讓僱主評估熱壓力，如發現沒有評估或制定措施，情況輕微將會勸喻，嚴重則會作出檢控。現時巡查在進行中，暫時未有檢控數字。

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孫稱，熱壓力評估毋須特定專業資格，由於每個工作環境有所不同，包括溫度、濕度、空氣流通、僱員的衣著或體力消耗等，因此巡查時需視乎工作性質考慮，例如有地盤的環境要暴曬，但僱主在更亭裝有冷氣機，便可讓保安能輪流嘆冷氣，「唔可以一本通書讀到老。」他建議僱主在評估後，可考慮調整休息時間，提供陰涼的休息地點、或清涼飲用水，甚至製冰機供僱員降溫。

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擬指引加入天文台暑熱指數

孫透露，已提出進一步修改指引，引入天文台暑熱指數，目前正籌備內部工作，將與持份者商討，並強調指引目的為幫助僱主履行責任。他又指，沒有打算將中暑列入職業病，因戶外運動中暑風險亦與戶外工作接近，並不符合工作性質暴露某種危害，發病率特別高的條件，故中暑難與職業病相關。