酷熱天氣警告｜發展局長甯漢豪到兩地盤　指工地安全指引廣獲採納

本港天氣持續酷熱，室外勞動工作情況備受關注。發展局在社交平台發文指，該局局長甯漢豪今午（26日）到訪水務署位於將軍澳的海水化淡廠工地、及位處西貢西沙路的私人發展項目工地視察，了解工場的防暑措施。



該局提到，建造業議會在《在酷熱天氣下工作的工地安全指引》倡議的安排，包括提供充足的工友休息區、在戶外工作位置附近提供太陽傘和通風設備、增加額外的休息時間等，指出目前《指引》涵蓋的措施已納入政府工程項目的基本要求，具帶頭作用，私人發展項目也廣泛採納。



▼發展局局長甯漢豪到工地視察▼



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到將軍澳海水化淡廠及西沙私人發展項目工地

發展局晚上在社交平台發文，指局長甯漢豪今午在建造業議會執行總監鄭定寕陪同下，到訪水務署位於將軍澳的海水化淡廠工地及位處西貢西沙路的私人發展項目工地，了解工地的防暑措施，包括在地盤提供充足的工友休息區、在戶外工作位置附近提供太陽傘和通風設備、為工友提供飲用水、 淋浴設施及個人防護裝備（如抗熱工作服、防曬手袖和頸擋）等。

承建商下午茶時間派西瓜及雪糕

局方指，除了上述硬件配套，上述工地的承建商在酷熱天氣下，會增加額外的休息時間，並在可行情況下重新編配工作時間，讓員工在較清涼的時間才進行工作。承建商在下午茶休息時間也會派發西瓜、清熱涼茶及雪糕等食品，讓前線工友消暑。甯漢豪在視察期間亦提醒工友作好防中暑措施，留意身體狀況，如有需要即時補充水分及在遮蔭處休息。

發展局在文中提到，這些防暑措施均為建造業議會在《在酷熱天氣下工作的工地安全指引》倡議的安排，並稱目前《指引》涵蓋的措施已經納入政府工程項目作為基本要求，有了帶頭作用，私人發展項目亦廣泛採納。

該文又提到，甯漢豪在探訪中留意到工地安全已融入地盤管理文化，承建商和工地主管著重提升工地安全和保障員工福祉，工友亦以正面積極態度面對工作環境帶來的挑戰。她感謝在酷熱天氣下為香港建設的建築團隊及工友，以及各發展商和承建商為工友提供福利措施。