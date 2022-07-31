7月酷熱21日創單月紀錄　中央氣象台料十日內或有1至2個颱風生成

酷熱天氣警告昨日（30日）早上9時45分取消，持續356小時，天文台今早（31日）9時半再度發出，「斷纜」不足24小時，天文台料這次只熱數天，預測維持至本周二（8月2日），周三起（8月3日）起將有驟雨及雷暴。天文台指出，連同今日在內，總部錄得氣溫33.0度或以上酷熱日數達21日，是1884年起有記錄以來單月最多。



內地中央氣象台今早發出的中期天氣預報顯示，未來10天南海及西北太平洋熱帶擾動趨於活躍，可能有1至2個颱風生成，將為東南部海區帶來風雨影響。



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



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上水及打鼓嶺今日（31日）最高錄得37.1度，大隴、濕地公園及元朗逾36度，而黃大仙、啟德、將軍澳等逾35度。天文台下午4時半更新九天天氣預報，明日（8月1日）及後日（8月2日）仍然酷然，預測最高分別34度及33度，吹輕微至和緩西南風。

本周中後段雨勢有時頗大

不過，天文台預料高空擾動會在本週中後期為華南帶來大驟雨及雷暴，一道廣闊低壓槽下周初會為南海北部帶來不穩定天氣，周三起（8月3日）將有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，其中周四及周五（8月4日及5日）的最高氣溫更將跌至「2字頭」，只得29度。至下周日（8月7日）才會短暫時間有陽光，其後又會轉差。

天文台今早再發酷熱天氣警告

本月15日發出的酷熱天氣警告，於昨早9時45分取消，橫跨16日，持續時間長達356小時，為2000年推出酷熱天氣警告以來第二長。天文台今日9時半又再發出酷熱天氣警告，料至少維持至本周二。

天文台總部今日錄得最高34度，天文台表示，連同今日在內，總部本月共有21日氣溫錄得33.0度或以上酷熱日子，日數是1884年有記錄以來單月最多。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



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兩個熱帶氣旋近日襲日韓

持續高溫有利熱帶氣旋形成，近日先後有兩個（桑達及翠絲）已經或預測將襲日本和韓國。

內地中央氣象台今早發出的中期天氣預報顯示，南方地區高溫強度有所減弱，北方地區高溫天氣發展，8月3日起受降水影響，華南、江南南部高溫天氣將明顯緩解；不過未來10天南海及西北太平洋熱帶擾動趨於活躍，可能有1至2個颱風生成，為東南部海區帶來風雨影響。