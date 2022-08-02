多圖｜雷雨晚上3小時帶來7000次閃電　攝影愛好者剎那夜空爆閃

歷來最炎熱的7月剛過去，高溫觸發的雷雨今日（2日）影響廣東沿岸，天文台今晚約7時半發出特別天氣提示，指一道雷雨帶正由北至南橫過本港，到晚上約8時半及9時半，再提醒有強陣風吹襲香港，風速達每小時80公里，呼籲市民提高警惕，到安全地方暫避。



由晚上7時至10時的三個小時，天文台共錄得7,000次雲對地和雲間閃電，有氣象攝影愛好者就拍下剎那「爆閃」美景。《香港01》獲得拍攝者准許轉載他們的作品。



▼8月2日晚剎那閃電美景▼



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天文台晚上7時35分發出特別天氣提示稱，一道雷雨帶正由北至南橫過本港，市民應提高警惕。在8時25分再有提示，預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，盡快到安全地方躲避，在晩上8時20分沙洲錄得每小時超過80公里強陣風；至晚上9時20分再提醒市民到安全地方躲避，雷暴警告有效時間延至晚上11時。

天文台晚上7時至10時期間，共錄得1,320次雲對地閃電，以及5,710次雲間閃電，最多在8時至9時期間錄得，佔約4,000次。

▼7月2日 颱風暹芭襲港杏花邨海旁大浪▼



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一道廣闊低壓槽會在未來數日為華南帶來大驟雨及雷暴，天文台預測明日（3日）至本周五（5日）大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，到周六（6日）才略緩和，間中有驟雨，初時有幾陣雷暴，下周日（7日）短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

天文台預測，一個低壓區會在下周初為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋。天文台又料下周二及周三（9及10日）離岸間中吹6級風。根據蒲福氏風級表，6級風平均風速為每小時41至51公里，即風力達3號風球程度。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



預測熱帶氣旋下周二凌晨將最接近本港

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，下周一（8日）預料有一個低壓區於南海南面生成，料向北移動，下周二凌晨將最接近本港，在本港西面約300公里掠過，並移向雷州半島一帶，其後再移入越南。ECMWF料該低壓區海平面中心氣壓最低同樣992 hPa，即僅為熱帶風暴程度。

美國全球預報系統（GFS）則預測，低壓區將於下周一凌晨在菲律賓西北面生成，其後即撲向香港，下周二在本港南面約100公里掠過，其後向西移動，下周三擦過雷州半島後下周四（11日）在越南登陸。GFS預料該低壓區強度較強，海平面中心氣壓最低為983 hPa，即為強烈熱帶風暴程度。

▼7月2日 暹芭風球襲港 尖沙咀碼頭橫風橫雨▼

