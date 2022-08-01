7月極端高溫破11項紀錄　天文台：成本港歷來最熱月份

本港度過天晴酷熱的7月，高溫更打破11項紀錄。天文台表示，由於較正常強的副熱帶高壓脊持續覆蓋華南，令剛過去的7月成為本港歷來最熱的月份，所打破的紀錄包括月平均氣溫、單月最多酷熱日數、最長連續熱夜、歷來7月最高氣溫等。



天文台預料，高空擾動相關的大驟雨會在本周中後期影響珠江口一帶包括香港，屆時氣溫有望顯著下降，讓持續酷熱的天氣暫告一段落。



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



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天文台表示，7月累計共有21日酷熱天氣日子，打破1884年以來單月最多酷熱日數。另外，上月平均氣溫達30.3度，亦打破2020年紀錄；而7月亦有10日錄得35度或以上，單月已打破年度紀錄。熱夜方面，天文台指上月共有25個熱夜，為單月最多；同時亦是最長連續熱夜，共有21日。

天文台預測，源自西北太平洋的熱帶高空擾動，會自東向西逐漸覆蓋華南地區，並指雖然各大電腦模式對高空擾動的速度和抵達珠江口的時間仍有些分歧，「但較為肯定的是與其相關的大驟雨會在本週中後期影響珠江口一帶包括香港，屆時氣溫有望顯著下降，讓持續酷熱的天氣暫告一段落。」

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



+ 8

7月打破11項紀錄：

月平均氣溫30.3度，破2020年紀錄



月平均最高氣溫33.3度，平2020年紀錄



月平均最低氣溫28.4度，破2020年紀錄



共21日酷熱，單月最多



共10日錄得35度或以上，單月已打破年度紀錄



共16日錄得34度或以上，單月最多



共25個熱夜，單月最多



最長連續熱夜，共21日



7月24日最高氣溫36.1度，歷來7月最高



7月25日最低氣溫29.9度，歷來7月最高



7月24及25日平均氣溫皆達32.0度，歷來7月最高



至於擾動過後，大氣環流在周末期間至下周初將出現較大調整，包括現時東退至西北太平洋的副熱帶高壓脊會再次向西伸展並覆蓋中國大陸，而現時南海偏弱的西南季風則變得活躍並與副高南側的東南氣流交匯，在南海上空產生氣旋性環流，為熱帶氣旋生成創造有利條件。

根據天文台九天天氣預報，料明日（2日）大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，市區氣溫仍高見34度。不過周四（4日）及周五（5日）則料將有大雨降溫，氣溫回落至介乎26至29度。