打風｜天文台預測或有熱帶氣旋發展　8.9起離岸風力達3號風球程度

本港剛度過歷來最熱的7月，踏入8月或將有熱帶氣旋來襲。天文台預測，一個低壓區會在下周初為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。根據九天天氣預報，下周二（9日）及三（10日）多雲有驟雨，離岸間中吹6級風，即達三號風球風力。

根據歐美預報，該低壓區預料將於下周一（8日）在南海生成，不過各組織對其路徑及強度預測則有分歧。美國預報料該低壓區達強烈熱帶風暴程度，並於下周二在本港南面約100公里掠過，其後向西移動。



▼7月2日 颱風暹芭襲港杏花邨海旁大浪▼



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本港今日（2日）天氣仍然酷熱，天文台預測本港今日氣溫介乎29至34度，截至正午12時，天文台在市區錄得最高氣溫33.1度。不過下周或打風，料將可降溫。

天文台預測，一個低壓區會在下周初為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋。天文台又料下周二及周三（9及10日）離岸間中吹6級風。根據蒲福氏風級表，6級風平均風速為每小時41至51公里，即風力達三號風球程度。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼



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歐美預報系統對低壓區強度及路徑預測有分歧

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，下周一（8日）預料有一個低壓區於南海南面生成，料向北移動，下周二凌晨將最接近本港，在本港西面約300公里掠過，並移向雷州半島一帶，其後再移入越南。ECMWF料該低壓區海平面中心氣壓最低同樣992 hPa，即僅為熱帶風暴程度。

美國全球預報系統（GFS）則預測，低壓區將於下周一凌晨在菲律賓西北面生成，其後即撲向香港，下周二在本港南面約100公里掠過，其後向西移動，下周三擦過雷州半島後下周四（11日）在越南登陸。GFS預料該低壓區強度較強，海平面中心氣壓最低為983 hPa，即為強烈熱帶風暴程度。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



周三起連續三天驟雨及雷暴 雨勢有時頗大

本港天氣方面，天文台料一道廣闊低壓槽會在未來數日為華南帶來大驟雨及雷暴。隨著低壓槽遠離，該區驟雨減少。今日華南普遍晴朗。同時，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。預測本港下午及今晚大致天晴，但局部地區有驟雨及雷暴，下午天氣酷熱，吹輕微至和緩偏南風。

根據九天天氣預報，天文台料明日（3日）起連續三日均大致多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。而周四（4日）及周五（5日）的市區最高氣溫更跌破「3字頭」，介乎26至28度。天文台預測周日（7日）及下周一短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，氣溫亦回升至介乎28至32度。

根據九天天氣預報，下周二（9日）及三（10日）多雲有驟雨，離岸間中吹6級風，即達三號風球風力。（天文台網頁截圖）

▼7月2日 暹芭風球襲港 尖沙咀碼頭橫風橫雨▼

