下星期打風？　天文台料低壓區帶來不穩定天氣　美國預報直撲本港

本港近日天氣熱辣辣，不過下周有望降溫。天文台預料，高空擾動會在本周中後期為華南帶來大驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，周末期間驟雨減少。而一個低壓區會在下周初為南海北部帶來不穩定天氣。根據九天天氣預報，料本港明日（2日）仍然酷熱，市區氣溫達34度，不過其後則迎來八日驟雨。



歐美預報則料，下周後期會有低壓區在南海生成，不過強度較弱，料只達熱帶風暴程度。歐洲預報料將移向海南島，美國預報則料會直撲本港，並於下周三（10日）凌晨於本港東面登陸。



▼7月2日 暹芭風球襲港 尖沙咀碼頭橫風橫雨▼



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天文台：大氣正為熱帶氣旋生成創造有利條件

本港度過一個天晴酷熱的7月，不過踏入8月，則料或有熱帶氣旋影響。天文台昨日（7月31日）發表文章表示，大氣環流在周末期間至下周初出現較大調整，包括現時東退至西北太平洋的副熱帶高壓脊會再次向西伸展並覆蓋中國大陸，而現時南海偏弱的西南季風則變得活躍並與副高南側的東南氣流交匯，在南海上空產生氣旋性環流，為熱帶氣旋生成創造有利條件。

天文台更新的九天天氣預報中預測，隨著高空擾動遠離，周末期間驟雨減少。而一個低壓區會在下周初為南海北部帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋翠絲會在今日掠過朝鮮半島西部沿岸，並逐漸減弱。而熱帶氣旋桑達會在今明兩日在黃海逐漸消散。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



中央氣象台中期預報則料，8月上旬南海及西北太平洋熱帶擾動趨於活躍，可能有一至兩個颱風生成，上旬後期將給中國南部海區及華南沿海地區帶來風雨影響。而美國全球預報系統（GFS）則預測，低壓區將於下周二（9日）凌晨在菲律賓西面生成，其後即直撲香港，下周三凌晨於本港東面登陸。GFS料料該低壓區海平面中心氣壓最低為994 hPa，即只達熱帶風暴程度。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，下周日（7日）將有一個低壓區於南海南面生成，料向北移動，下周二將最接近本港，並移向海南島一帶。ECMWF料該低壓區海平面中心氣壓最低同樣994 hPa。

▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



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本港天氣方面，天文台指中國東南部普遍晴朗。今日（1日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度或以上。在正午12時，熱帶風暴「翠絲」集結在首爾之西南偏南約360公里，預料掠過朝鮮半島西部沿岸。同時，熱帶低氣壓「桑達」集結在首爾之西南約410公里，預料向東北緩慢移動，橫過黃海，並逐漸消散。

天文台料本港今日天晴酷熱，吹輕微至和緩西南風。展望明日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，氣溫介乎28至34度。不過周三（3日）起則一連八日有雨，周四（4日）有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫亦降至介乎26至29度。