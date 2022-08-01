連日酷熱林超英堅持不開冷氣　fb教用USB風扇自製氣流消暑

本港最近天氣酷熱，酷熱天氣警告已持續多日，天文台表示，在過去的7月共有21日錄得33度或以上，酷熱天氣日數是1884年有記錄以來單月最多。一直主張不開冷氣的前天文台台長林超英，今（１日）在社交媒體分享如何透過製造氣流改善室內焗熱，他指只需要一部在鴨寮街購買一部數十元的USB風扇，便可自製氣流消暑。



林超英在社交媒體圖文並茂教大家如何在室內製造氣流 。（圖片取自林超英Facebook）

林超英指透過抽風入屋、引氣流深入屋內、抽風出外就可以在室內製造氣流，「抽風可以用低耗電量的USB風扇或抽風扇，鴨寮街有售，數十元有交易，有平有貴」，USB風扇可以視為「循環扇」，關鍵是放在入風口不遠處，方便把外來空氣帶入屋內，他又指，如果沒有「循環扇」，入氣口的空氣可能被出氣口的抽風機直接吹出去，屋的內部就接收不到新鮮空氣。

林超英指開冷氣會釋放很多二氧化碳上天，造成惡性循環（資料圖片 / 何家達攝）

林超英近日不時就酷熱天氣發表「金句」，他早前在電台節目表示，香港人經常覺得一出汗就等於骯髒，就馬上開冷氣，但開冷氣會釋放很多二氧化碳上天，將來會更熱，造成惡性循環。他又曾呼籲「中產階級的小資分子唔好咁浪費，買少啲嘢」，因物品製造時會釋出二氧化碳，又指太多物品將製造垃圾，認為「香港人作好大嘅孽。」

▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼

