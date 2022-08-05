天文台取消黃色暴雨警告 料今晚大致多雲及有驟雨
撰文：黃金棋
出版：更新：
踏入8月，本港天氣不穩。天文台今早（5日）曾發出黃色暴雨警告，於下午1時05分第二度發出黃色暴雨警告，並持續至下午5時35分取消。天文台表示，預料今晚大致多雲及有驟雨，初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。明日（6日）驟雨減少及部分時間有陽光，氣溫介乎27至32度。吹和緩東南風。
天文台在今日第二度發出黃雨前約半小時，曾發出特別天氣提示，預告雷雨區將至。根據雷達圖像，該雷雨區雨量最高達每小時30至50毫米，即可達黃色暴雨至紅色暴雨警告信號雨量程度。參考天文台兩小時降雨預報，料雷雨區下午1時許「殺到」，將覆蓋全港，青衣、荃灣、屯門及天水圍等最大雨，雨量每半小時達10毫米。
▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼
+3
天文台下午4時發特別天氣提示 橫瀾島強陣風每小時逾70公里
天文台於下午4時亦再發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，應盡快到安全地方躲避。而在下午4時正，橫瀾島錄得每小時超過70公里的強陣風。
天文台於12時40分另發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。天文台又指，一個廣闊低壓區正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測本港下午及今晚大致多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁偏南風。
參考天文台兩小時降雨預報，料雷雨區下午1時許「殺到」，將覆蓋全港，西貢、青衣、荃灣、屯門及天水圍等最大雨，雨量每半小時達10毫米。
▼8月4日 一號戒備信號一度生效▼
+4
打風｜天文台料下周初南海中部有熱帶氣旋形成 港8.9起狂風雷暴天文台一度發黃色暴雨警告 早上9時半取消雙颱風｜天文台指七夕風球登陸減弱 歐美料另一熱帶氣旋下周撲港七夕風球．最新｜天文台取消所有熱帶氣旋警告 今料續有大雨雷暴雙颱風｜天文台突發出一號風球 料熱帶低氣壓周四晚最近香港天文台預測暑熱延至10月 全球暖化致氣溫、雨量均偏高