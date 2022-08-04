七夕風球．最新｜熱帶低氣壓已登陸惠東　一號風球下午2時前維持

【風球／颱風／打風／七夕／天文台／熱帶低氣壓】天文台昨晚（3日）10時10分突發出一號風球，預測熱帶低氣壓今日（4日，農曆七月初七七夕）日間逐漸接近香港，一號風球至少會維持至下午2時。

天文台於10時45分表示，熱帶低氣壓已在惠東登陸，並逐漸減弱。當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，會取消所有熱帶氣旋警告信號。



▼七夕風球 天文台多次修訂熱帶低氣壓移動路徑預測▼



▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



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【10:45】天文台表示，熱帶低氣壓已經在惠東沿岸登陸，預計一號戒備信號會在下午2時前維持。當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台指會取消所有熱帶氣旋警告信號。

【09:54】天文台最新預測，按照現時預測路徑，熱帶低氣壓會在未來數小時內於惠東沿岸附近登陸，並逐漸減弱。預料一號戒備信號會在下午2時前維持。當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今日繼續為廣東沿岸帶來狂風大驟雨及雷暴。

在上午10時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港天文台之東北偏東約90公里，即在北緯22.6度，東經115.0度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，靠近珠江口以東一帶。

【08:45】天文台發出最新熱帶氣旋警報，一號戒備信號現正生效，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。在上午9時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港天文台之東北偏東約90公里，即在北緯22.5度，東經115.0度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，靠近珠江口以東一帶。

【07:45】天文台最新預測，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在未來數小時於香港附近登陸。本港會逐漸轉吹偏南風，部分原先受屏蔽的地方會變得當風。除非本港風力普遍增強，否則一號戒備信號至少會維持至下午2時。與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今日繼續為廣東沿岸帶來狂風大驟雨及雷暴。

天文台8月4日凌晨5時發布的九天天氣預報。

天文台預測今日先吹北至西北風 漸轉吹偏南風

天文台今日凌晨5時發布的九天天氣預報也有改動，預測今日今日多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海面有湧浪，吹和緩至清勁（4至5級）北至西北風，漸轉吹偏南風，離岸同樣間中達強風（6級）級別，即3號風球風力。

下周或再有熱帶氣旋影響香港

天文台表示，隨着該熱帶氣旋遠離，下周日及周一（7及8日）該區驟雨減少。一風未到，天文台預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

▼7月2日 颱風暹芭襲港杏花邨海旁大浪▼



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▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告前天陰炎熱▼

