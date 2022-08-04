雙颱風｜天文台指七夕風球登陸減弱　歐美料另一熱帶氣旋下周撲港

今日（4日）七夕情人節，無名熱帶低氣壓雖與香港擦身而過，在香港以東登陸，但本港天氣依然不穩。天文台預測，位於廣東東部的熱帶氣旋會在今日橫過廣東並逐漸減弱，與其相關狂風大驟雨及雷暴會在未來一兩日影響華南地區。同時，預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

據天文台九天天氣預報（9-day Weather Forecast for Hong Kong），下周二（9日）起離岸間中吹6級風，即達三號風球程度，而本港亦料將有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。而歐美預報下周生成的低壓區將極接近本港，美國預報料將在汕尾一帶登陸，強度則料達強烈熱帶風暴程度。



▼七夕風球 天文台多次修訂熱帶低氣壓移動路徑預測▼



今日是農曆七夕，未命名的熱帶低氣壓突逼近，令天文台昨晚（3日）發出一號風球。不過天文台指，熱帶低氣壓今日早上已經在惠東沿岸登陸，並橫過廣東逐漸減弱。不過與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶，會在今日繼續為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。

除了該熱帶低氣壓外，天文台料下周亦或再有熱帶氣旋生成。根據九天天氣預報，下周二起本港多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。風勢方面，普遍地區吹東至東北風5級，離岸間中達6級風，即達三號風球程度。

▼8月3日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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內地中央氣象台表示，南海熱帶低氣壓的中心已於今日上午9時40分前後在廣東省惠東縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有6級。上午10時其中心仍位於廣東省惠東縣境內。中央氣象台預計，低壓中心將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，下周一（8日）預料有一個低壓區於南海南面生成，料向北移動，下周三（10日）下午將最接近本港，在本港西南面約100公里掠過，並移向陽江市一帶。ECMWF料該低壓區海平面中心氣壓最低為995 hPa，即僅為熱帶風暴程度。

美國全球預報系統（GFS）則預測，低壓區將於下周一凌晨在菲律賓附近海域生成，其後即撲向香港方向，下周四（11日）凌晨在深圳至汕尾一帶登陸。GFS預料該低壓區強度較強，海平面中心氣壓最低為986 hPa，即為強烈熱帶風暴程度。

▼7月2日中午時份颱風暹芭最接近本港 尖沙咀碼頭風勢頗大▼



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