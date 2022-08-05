打風｜天文台料下周初南海中部有熱帶氣旋形成　港8.9起狂風雷暴

踏入8月，本港接連迎來熱帶氣旋。繼昨日（4日）七夕無名熱帶低氣壓與香港擦身而過後，天文台料預料下周初，南海中部一個低壓區會發展為熱帶氣旋，並大致移向廣東西部至海南島一帶，但其路徑及強度存在變數。受該熱帶氣旋的外圍雨帶影響，天文台預料，下周二（9日）起南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。



根據九天天氣預報，天文台預料本港下周二起，吹東至東北風5級，離岸及高地6級，風力達三號風球程度。而歐美預報則顯示，該熱帶氣旋與港距離極近，美國預報更料下周三（10日）會在本港南面海域掠過，不過強度預料較弱，僅達熱帶風暴程度。



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天文台表示，預測南海中部一個低壓區，會在下周初發展為熱帶氣旋，並大致移向廣東西部至海南島一帶。按本港九天天氣預報，下周二料多雲，有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大；下周三則密雲，有狂風大驟雨及雷暴。兩日的風勢預測，同樣料離岸及高地吹6級風，即平均風速為每小時41至51公里，達三號風球程度。大雨亦為近期酷熱天氣降溫，料下周三市區最高氣溫僅為28度。

歐洲中期天氣預報中心料熱帶氣旋下周三於本港西南200公里掠過

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，下周一（8日）預料有一個熱帶氣旋於南海南面生成，料向北移動，下周三（10日）凌晨將最接近本港，在本港西南面約200公里內掠過，並移向湛江市一帶。ECMWF料該熱帶氣旋海平面中心氣壓最低為994 hPa，即僅為熱帶風暴程度。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



歐美預報系統均預計下周熱帶氣旋為熱帶風暴程度

美國全球預報系統（GFS）同樣預測熱帶氣旋將於下周一在南海南面生成，其後即撲向香港方向，下周三下午會在本港南面海域掠過，下周四（11日）凌晨在江門市登陸。GFS預料該熱帶氣旋海平面中心氣壓最低為994 hPa，即同料為熱帶風暴程度。

周六及周日預料部份時間有陽光

本港天氣方面，天文台料隨高空反氣旋增強，未來兩三日廣東驟雨減少。而一個廣闊低壓區正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測本港今日（5日）下午及今晚大致多雲，有驟雨及雷暴，吹和緩至清勁偏南風。

展望未來兩三日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，下周中期有狂風驟雨，料要至下周六（8月13日）才重見陽光。

受熱帶氣旋外圍雨帶影響，天文台料下周二（9日）起南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。（天文台網頁截圖）

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