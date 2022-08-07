打風︱天文台料最快明天稍後掛一號風球 周二、三橫過南海北部
撰文：陳淑霞
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本周初或有機會打風。天文台今（7日）表示，位於南海中部的低壓區，預料明日稍後至周二逐漸發展為熱帶氣旋，會視乎低壓區屆時的實際發展及動向，考慮明日稍後至周二發出一號戒備信號。
高級科學主任唐宇煇估計，熱帶氣旋最可能周二至三橫過南海北部，移向廣東西部及海南島一帶，但路徑及強度仍存在變數，受外圍雨帶影響，預料屆時風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海面有湧浪。若熱帶氣旋採取較接近珠江口的路徑，本港水位有機會因風暴潮而升高。
▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼
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根據天文台資料，預測周二及周三東至東北風5級，離岸及高地6級，多雲，有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。換言之，該兩天風力都達三號風球的強風程度。
至於歐美天氣預報最新預測，該低壓區將於明起逐步增強，並趨向陽江市一帶，不過強度較弱，料僅達熱帶低氣壓級別；美國預報則料其會直撲本港，風速評估亦較進取，料會達熱帶風暴程度，並於周三早上趨向陽江市登陸。
▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼
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▼美國全球預報系統GFS預測▼
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