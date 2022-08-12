天文台料周六重見陽光　內地預測未來10日仍有1至2個颱風生成

本港近日天氣不穩，天文台今早（12日）一度發出黃色暴雨警告信號。天文台預測，一道廣闊低壓槽會在明日（13日）繼續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。預料下周初高空反氣旋稍為增強，華南沿岸天色好轉，但高空擾動會在下周中期再度為該區帶來驟雨。



另外，熱帶風暴「木蘭」剛消散，內地中央氣象台的中期天氣預報就料，未來10日西北太平洋面及南海海域，還將有一至兩個颱風生成。



▼8月4日 熱帶低氣壓一號風球下情況▼



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天文台表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，過去數小時各區普遍錄得超過30毫米雨量，天文台亦於今早8時40分發出黃色暴雨警告信號，至中午12時15分取消。天文台預測本港今日下午及今晚多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。吹和緩東南風。

展望明日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光；周日（14日）則部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫亦回升至介乎28至32度。不過下周三（17日）起天氣再轉不穩，料大致多雲，有幾陣驟雨。其後數日亦部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

另外，天文台指在今日正午12時，熱帶風暴「米雷」集結在東京之西南偏南約630公里，預料向東北偏北移動，時速約18公里，移向日本本州。 內地中央氣象台的中期天氣預報就預測，未來10日西北太平洋面及南海海域，還將有一至兩個颱風生成，市民仍要留意天氣變化。

▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼

