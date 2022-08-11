英仙座流星雨8.13達高峰　兩原因或礙觀賞　天文台料周日見陽光

熱帶風暴「木蘭」掠過香港過後，本港天氣持續不穩，連日有大雨。天文台預測，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日，為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。至於高空反氣旋下周初稍為增強，周日（14日）及下周一（15日）天色大致良好，但高空擾動會在下周中期再度為內區帶來驟雨。



另外，周六（13日）將會是每年三大流星雨之一的英仙座流星雨高峰期，不過太空館指，由於接近滿月，明亮的月光會蓋過大部份的流星，令觀測條件變得惡劣。天文台亦預料周六大致多雲，有幾陣驟雨，兩大因素下市民，或難以觀賞到今次流星雨。



▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



天文台今日（11日）表示，熱帶低氣壓「木蘭」已於越南北部內陸減弱為一個低壓區，與其相關的外圍雨帶持續影響廣東沿岸。另外，在今日正午12時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在東京之西南偏南約820公里，預料向北或西北偏北移動，時速約14公里，移向日本本州一帶。

本港天氣方面，天文台預測今日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時較大，吹和緩至清勁東南風。截至11時半的過去一小時，屯門及大嶼山降雨量最多，部份地點每小時雨量達30毫米。展望未來一兩日間中有驟雨，明日（12日）大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。

天文台又預測，周日（14日）及下周一（15日）部份時間有陽光，不過仍有一兩陣驟雨，氣溫亦回升至介乎28至32度。不過下周二（16日）起，本港天氣再度轉差，連續三日大致多雲，有幾陣驟雨。

▼2017年8月英仙座流星雨▼



月光或蓋過流星 太空館料周六英仙座流星雨高峰期難觀賞

另外，英仙座流星雨高峰期預計於周六出現，料流星雨的天頂每小時出現率可達到100。不過太空館指，由於高峰期間接近滿月，明亮的月光會蓋過大部份的流星，令觀測條件變得惡劣。雖然不排除會看到一些十分明亮的流星，但數量亦寥寥無幾。

太空館又稱：「若然有朋友無懼滿月而堅決嘗試的話，可以選擇於8月12或13日的午夜至清晨時段觀測。」根據太空館網頁，觀測人士可選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點欣賞流星雨。而下次本港再出現流星雨為今年12月的雙子座流星雨，太空館指屆時觀測條件會稍為好一點。