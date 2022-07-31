酷熱天氣｜基層為降溫「瞓公園」　林超英籲中產勿浪費釋二氧化碳

天氣持續酷熱，對於居住在劏房、天台屋的基層來說，室內比室外更熱，可說是熱上加熱。今日（31日）社區組織協會副主任施麗珊表示，不少基層住戶的水電費均由業主定價，而收費往往比電力公司、水務署的收費更為昂貴，《租務管制》條例未能有效阻止情況。有基層擔心水電費太貴不能應付，但為了降溫，「熱到無辦法真係瞓公園，瞓到半夜涼啲先返屋企瞓。」

天文台前台長林超英則表示，造成香港出現酷熱天氣的原因有二，其中一個便是全球暖化，他呼籲「中產階級的小資分子唔好咁浪費，買少啲嘢。」他解釋指，物品製造時會釋出二氧化碳，又指太多物品將製造垃圾，認為「香港人作好大嘅孽。」他希望港人能減少浪費，為地球盡一分力。



▼劏房居住環境▼



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本港持續酷熱，林超英今日在商台節目《政好星期天》表示，本港由於全球暖化，氣溫持續上升，一度升至攝氏30度以上。加上香港城市化、石屎化，石屎早上吸收太陽熱力，夜晚放熱，使晚上氣溫提高。他稱本港於50年代，一年僅有一至兩晚能稱之為「熱夜」，惟去年共錄得61晚「熱夜」，即有市民有「兩個月夜晚都瞓唔着」。

天文台前台長林超英表示，造成香港出現酷熱天氣的原因有二，其中一個便是全球暖化，他呼籲「中產階級的小資分子唔好咁浪費，買少啲嘢。」（資料圖片 / 羅君豪攝）

其中基層在酷熱天氣下飽受更多的難題，施麗珊在商台節目指，由於天台屋多由鐵皮建成，氣溫近月一度高達攝氏43度，比天文台所量度的氣溫高出6度。而籠屋亦因合租人數多，室內氣溫上升，住戶更是難受。她指，不適切住戶室內比室外熱，惟基層擔心水電費昂貴，難以負擔，因此不會經常開設空調等降溫設備。

業主濫收基層水電費 租管條例如無物

她表示，劏房戶很多時候沒有獨立電錶，因此由業主自己定價水電費。社區組織協會早前作出基層電費調查，發現基層戶每度電中位數1.6至2元，而電力公司獨立電錶收費僅是0.9元。水費方面，基層戶每立方米水費為13至15元，而水務署最高的水費僅約11元左右，反映業主濫收水電費情況嚴重。她指，租務管制條例未能有效阻止情況，現時大多業主仍是「照計（水電費）」，住戶「交貴咗四至五成。」

社區組織協會副主任施麗珊表示，不少基層戶的水電費均由業主定價，而收費往往比電力公司、水務署的收費更為昂貴，租務管制條例未能有效阻止情況。（歐嘉樂攝/ 資料圖片）

施又指，水電及租金可佔基層的收入逾40%，一家幾口收入穩定時或許有月入2萬元，但疫情時開工不足，失業率高企，基層連1萬元月入都沒有，有部份基層甚至被迫欠租，生活過得非常吃力。

林超英：幾有錢都好，都唔該開少啲冷氣

林超英認為租務管制條例存在執行上的漏洞，建議當局應收緊租務管制條例，主動查問相關業主，如發現違規要嚴懲，強調不能被動執法。

他指本港天氣越來越熱，市民需要習慣，而基層生活困難，「劏房戶全部都履行他們的公民義務」，並呼籲「中產階級的小資分子唔好咁浪費，買少啲嘢。」他又指，其他市民應改變自己的生活方式，「唔好一個月幾千蚊電費，你畀得起，不過製造好多二氧化碳。幾有錢都好，都唔該開少啲冷氣。」希望港人能合力減少二氧化碳排放，為地球盡一分力。

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買海景樓未必是好事 「落地玻璃同劏房分別唔大」

林超英又提到，有市民認為買海景樓能夠擁有無敵海景。但他直言，海景樓的「落地玻璃同劏房分別唔大」， 又指有人跟他說過落地玻璃因熱度非常高，其實如同地獄。他亦曾量度家裏玻璃的熱度，「我屋企30度，塊玻璃熱到50度有突。」他又指，海水會透過玻璃窗向屋內灑進水點，整間房子都會變「鹹」，濕度高企，亦會讓整間房子「黐黐𥹉𥹉」，傢俬容易發霉，認為購買海景房的未來氣候風險大。

林亦談及房屋問題，認為政府不應只將眼光放在開發郊野公園作為建設樓房的土地，新界區的平地也可作建設樓房的用地，例如沙頭角至元朗的平地，「搵全香港1%地，其實已經裝到好多人。」

另外，不僅是基層戶，戶外工作者亦受酷熱天氣影響。林超英希望當局能規定戶外工作者有充足的休息時間，建議在天氣最炎熱的時段暫時停工。他又建議政府考慮將中暑納入工傷範疇。林指出，政府亦可考慮為戶外工作者購置「風扇仔」，幫助他們降溫。