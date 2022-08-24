馬鞍風球｜天文台預告中午改發3號風球 三個情況結合威脅增大
【風球／颱風／天文台／馬鞍／停課／西登】熱帶氣旋馬鞍逐漸逼近本港，在今早（24日）近5時已移至東南面600公里內，天文台發出預告，會於正午12時至下午2時之間改發3號強風信號，明日（25日，星期四）早上最接近本港，並可能在本港約200公里範圍內掠過，成為的「西登」熱帶氣旋，本港將吹東南烈風，加上遇到天文大潮，三個情況結合，將對本港威脅甚大。
馬鞍雖然進入南海前曾在菲律賓呂宋島北部佬沃一帶登陸，但在進入南海後重新整理並增強，天文台在今日凌晨約1時，提升對其預測，料在今晚增強至颱風，中心附近最高持續風速達到每小時120公里。
天文台：馬鞍迅速靠近珠江口一帶 港晚上風力增強
天文台今凌晨4時45分表示，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約580公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海東北部，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。按照現時預測路徑，馬鞍會迅速靠近珠江口一帶，今晚本地風力將會增強。
天文台昨晚9時10分發出1號戒備信號，4時45分的公報，已預告會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號，是直接發出，而非「考慮」；天文台預料馬鞍會在明早（25日）最接近本港，並可能在本港約200公里範圍內掠過，屆時本港風勢將會進一步增強。
天文台指出，受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌，呼籲市民請留意天文台的最新天氣消息，並盡早完成防風防水浸的措施。
▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼
天文台預測明日吹東南烈風 離岸及高地達暴風程度
根據天文台凌晨4時45分更新的九天天氣預報，南海東北部今、明有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有巨浪及有湧浪，並會造成風暴潮。
至於本港今日天氣初時大致天晴，但有煙霞，局部地區有驟雨及雷暴，日間酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；日間吹輕微至和緩（2至4級）程度北至東北風，晚上增至清 勁至強風程度（5至6級）；明日初時東北風5至6級，早上轉吹強風至烈風程度（7至8級）東南風，離岸及高地達暴風程度（11級）。
天文台所用的蒲福氏風級表，最高為12級「颶風」，平均風速每小時逾118公里。當本港普遍吹烈風，天文台很大可能要發出8號風球。
▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼
熱帶氣旋馬鞍為何對本港威脅大？
第一，數日前天文台預測馬鞍靠近珠江口時只是熱帶風暴，不過馬鞍持續增強，早在昨日於呂宋以東近岸已增強至強烈熱帶風暴，再進入南海後仍持續增強，令天文台今日凌晨要調高對其強度預測，料今晚再升級至颱風級別，中心附近最高持續風速達到每小時120公里，接近颱風風力下限（每小時118公里）。
第二，相比原先預測馬鞍在東港以東約130公里的汕尾一帶登陸，天文台等在內的各地官方氣象機構，都已修訂在澳門以西登陸，最新為天文台西南面約200公里的陽江市。雖然比起一度預測在港登陸「較好」，但「西登」熱帶氣旋對本港威脅不小。
天文台解釋，如熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低；但如果熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港東面欠缺高山屏障，受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。
第三，今是農曆七月廿七日，接近新月天文大潮日子，有可能加劇風暴潮，會帶來水浸威脅。天文台昨指出，周四上午正值天文大潮，而馬鞍其時也會最接近本港，疊加效應會令海水上漲。
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熱帶氣旋升級颱風的準則是甚麼?
接近風暴中心之10分鐘最高平均風力每小時118至149公里。
天文台發出8號風球有何參考指標？
自2007年起，天文台在考慮發出和8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由八個涵蓋全港並接近海平面的參考測風站組成的網絡所錄得的風力資料，一般當4個或以上的測風站錄得或預料錄得持續風速達每小時63至117公里，便需發出。