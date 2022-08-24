馬鞍風球｜天文台預告中午改發3號風球　三個情況結合威脅增大

【風球／颱風／天文台／馬鞍／停課／西登】熱帶氣旋馬鞍逐漸逼近本港，在今早（24日）近5時已移至東南面600公里內，天文台發出預告，會於正午12時至下午2時之間改發3號強風信號，明日（25日，星期四）早上最接近本港，並可能在本港約200公里範圍內掠過，成為的「西登」熱帶氣旋，本港將吹東南烈風，加上遇到天文大潮，三個情況結合，將對本港威脅甚大。



馬鞍雖然進入南海前曾在菲律賓呂宋島北部佬沃一帶登陸，但在進入南海後重新整理並增強，天文台在今日凌晨約1時，提升對其預測，料在今晚增強至颱風，中心附近最高持續風速達到每小時120公里。



熱帶氣旋馬鞍8月24日凌晨集結在香港東南約580公里。(地球同步氣象衛星風雲-2G和向日葵8號衛星(H8)圖片)

天文台凌晨4時更新預測強烈熱帶風暴馬鞍的移動路徑圖，馬鞍可能在本港約200公里範圍內掠過，屆時本港風勢將會進一步增強。(天文台圖片）

天文台：馬鞍迅速靠近珠江口一帶 港晚上風力增強

天文台今凌晨4時45分表示，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約580公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海東北部，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。按照現時預測路徑，馬鞍會迅速靠近珠江口一帶，今晚本地風力將會增強。

天文台昨晚9時10分發出1號戒備信號，4時45分的公報，已預告會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號，是直接發出，而非「考慮」；天文台預料馬鞍會在明早（25日）最接近本港，並可能在本港約200公里範圍內掠過，屆時本港風勢將會進一步增強。

天文台指出，受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌，呼籲市民請留意天文台的最新天氣消息，並盡早完成防風防水浸的措施。

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天文台凌晨4時45分更新的九天天氣預報，明日早上轉吹強風至烈風程度（7至8級）東南風，離岸及高地達暴風程度（11級）。

天文台預測明日吹東南烈風 離岸及高地達暴風程度

根據天文台凌晨4時45分更新的九天天氣預報，南海東北部今、明有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有巨浪及有湧浪，並會造成風暴潮。

至於本港今日天氣初時大致天晴，但有煙霞，局部地區有驟雨及雷暴，日間酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；日間吹輕微至和緩（2至4級）程度北至東北風，晚上增至清 勁至強風程度（5至6級）；明日初時東北風5至6級，早上轉吹強風至烈風程度（7至8級）東南風，離岸及高地達暴風程度（11級）。

天文台所用的蒲福氏風級表，最高為12級「颶風」，平均風速每小時逾118公里。當本港普遍吹烈風，天文台很大可能要發出8號風球。

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熱帶氣旋馬鞍為何對本港威脅大？

第一，數日前天文台預測馬鞍靠近珠江口時只是熱帶風暴，不過馬鞍持續增強，早在昨日於呂宋以東近岸已增強至強烈熱帶風暴，再進入南海後仍持續增強，令天文台今日凌晨要調高對其強度預測，料今晚再升級至颱風級別，中心附近最高持續風速達到每小時120公里，接近颱風風力下限（每小時118公里）。

第二，相比原先預測馬鞍在東港以東約130公里的汕尾一帶登陸，天文台等在內的各地官方氣象機構，都已修訂在澳門以西登陸，最新為天文台西南面約200公里的陽江市。雖然比起一度預測在港登陸「較好」，但「西登」熱帶氣旋對本港威脅不小。

天文台解釋，如熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低；但如果熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港東面欠缺高山屏障，受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。

第三，今是農曆七月廿七日，接近新月天文大潮日子，有可能加劇風暴潮，會帶來水浸威脅。天文台昨指出，周四上午正值天文大潮，而馬鞍其時也會最接近本港，疊加效應會令海水上漲。

天文台資料顯示，近期接近新月日子，每日早上潮漲都逾2米，加上東南烈風帶來風暴潮，沿岸威脅甚大。（天文台圖片)

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