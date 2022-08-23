馬鞍風球．最新｜天文台改發8號風球　至少維持至周四早上6時

【風球／天文台／馬鞍／停課】強烈熱帶風暴「馬鞍」來襲，天文台料馬鞍持續增強及接近香港，相應發出更高的熱帶氣旋警告信號。天文台周二（23日）晚上9時10分發出一號戒備信號，至周三（24日）12時40分改發三號強風信號，預料馬鞍會增強為颱風，天文台同日晚上7時25分改發8號風球，並表明會至少維持至周四(25日)早上六時。

而馬鞍周四（25日）早上最接近本港，並可能在本港約200公里範圍內掠過，鰂魚涌的海水高度會在明日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。



馬鞍逼近，全港最新交通消息：



8月24日風暴消息報道

8月24日晚上改發8號風球



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杏花邨入夜後風勢增強



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▼8月24日下午 杏花邨防風準備▼



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【19:25】天文台宣布，八號東北烈風或暴風信號在晚上7時25分發出。天文台表示，預料本港風力會在晚間進一步增強。按照現時預測路徑，馬鞍明早（8月25日）最接近香港，在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。八號烈風或暴風信號會至少維持至明早6時，市民明日早上出門前請留意最新天氣報告。

馬鞍逼近，天文台預料受風暴潮影響及時值天文漲潮，部份地區海水高度比正常升高1米左右，有市民到杏花邨外觀看海浪。(鄭子峰攝)

【19:00】離島民政事務處宣布，天文台預測大澳可能會出現嚴重水浸，特別為大澳居民而設的水浸預警系統已經啓動。

天文台預測在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在8月25日上午約六時達到海圖基準面3米或以上，有機會導致海水倒灌及大澳低窪地區嚴重水浸。

民政處已啓動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，中心由民政處、消防處、警務處、社會福利署、其他有關政府部門及非政府機構成立，以協調疏散、救援及緊急支援的工作。另外，分別設於大澳鄉事委員會辦事處和龍田商場地下的香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處的臨時庇護中心，以及龍田臨時收容中心已開放予有需要的居民暫時使用。

當局呼籲大澳低窪地區的居民應在水浸來臨前，到安全的地方暫避。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，以盡力為居民提供適切的協助。

馬鞍逼近，天文台晚上7時25分改發八號風球。(歐嘉樂攝)

【18:48】醫院管理局宣布，因應天文台預計於下午7時25分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下所有普通科門診夜間診所，將於八號熱帶氣旋警告信號發出後並生效期間暫停服務。已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另約診症時間。公立醫院的急症室則會照常服務。

【17:32】澳門氣象局宣布今晚9時至12時將考慮改發八號東北風球。

【17:26】天文台指，過去數小時，本港風力有所增強，部分地區吹強風。與馬鞍相關的外圍雨帶正影響南海北部及珠江口一帶，預料入夜後本港風勢將迅速增強，天文台會在下午7時25分或以前改發八號烈風或暴風信號。今晚有非常大浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度在明日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。

【17:25】天文台表示，預計今晚7時25分或以前發出八號熱帶氣旋警告。

【17:05】林家謙原定今晚在紅館舉行的演唱會改期，主辦單位宣布今晚演唱會將於8.28補場。

【17:01】教育局指由於天文台會考慮在下午六時至九時之間改發八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:45】天文台指，過去數小時，本港風力有所增強，部分地區吹強風。與馬鞍相關的外圍雨帶正影響南海北部及珠江口一帶，預料入夜後本港風勢將迅速增強，天文台會在下午6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有非常大浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

▼8月24日中午 「馬鞍」逼近天文台發出三號風球▼



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【14:00】澳門氣象局發出三號風球，預料三號風球將在日間維持，當地風力將會增強。

【13:45】天文台表示，在下午2時，馬鞍集結在香港之東南約410公里，即在北緯19.5度，，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸。

天文台指，與馬鞍相關的外圍雨帶正靠近珠江口一帶。本港今日稍後會有狂風驟雨及雷暴，入夜後風勢將迅速增強，天文台會考慮在下午6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有大浪至巨浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、青洲及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時44、43及42公里。

【13:40】天文台今午發出三號強風信號，並考慮今晚6時至9時改發8號風球。天文台更警告，受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌海水高度會在明日（25日）上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。

說起低窪地區，一般即想起杏花邨、大澳及鯉魚門等水浸熱點，但根據土木工程拓展署今年4月公布的「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂──可行性研究」，全港共有26個較高風險的住宅地區，除了位處岸處的杏花邨、海怡半島及大埔三門仔新村，還有元朗中部及西北部沿岸低窪地區等，當中包括元朗市中心。

▼香港26個較受潛在高風險影響的沿岸低窪或當風住宅地區▼



【12:45】天文台指，在下午1時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約440公里，，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸。

天文台指，本港今日稍後會有狂風驟雨及雷暴，入夜後風勢將迅速增強，天文台會考慮在下午6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。

按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在明日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。

【12:40】天文台改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里，天文台呼籲將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【11:45】天文台表示，過去數小時，馬鞍穩定地靠近珠江口一帶。天文台會在今日中午12時至下午2時之間改發三號強風信號。

與馬鞍相關的外圍雨帶會在今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有大浪至巨浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌。

▼8月18日傍晚出現晴天雲中閃電▼



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【10:30】教育局拉示，由於香港天文台會在今日正午十二時至下午二時之間改發三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長無需急於到校接子女回家。

【09:45】天文台表示，與馬鞍相關的外圍雨帶會在今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有大浪至巨浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【09:34】天文台署理高級科學主任柯銘強今早在電台節目表示，馬鞍現集結於香港東南500公里，料向西北偏西移動，料明早（25日）最接近本港，屆時風力再增強。柯銘強稱，由於明日時值天文漲潮，受風暴潮影響，沿海及低窪地區或因海水倒灌出現水浸，再三呼籲市民趁現時天色尚可做好防潮準備。他又形容馬鞍行動較快，本港天氣變化會十分急劇，會否掛8號風球則要視乎其路徑。

【08:45】天文台表示，在上午9時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港東南約490公里，，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。

【08:26】海事處宣布，接獲香港領港會有限公司通知，由於熱帶氣旋關係，領港服務將會由今日中午十二時起暫停。

【04:52】天文台表示，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約580公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海東北部，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。

按照現時預測路徑，馬鞍會迅速靠近珠江口一帶，今晚本地風力將會增強。天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號。預料馬鞍會在明早（25日）最接近本港，並可能在本港約200公里範圍內掠過，屆時本港風勢將會進一步增強。

天文台指出，受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌，市民請留意天文台的最新天氣消息，並盡早完成防風防水浸的措施。

天文台凌晨1時半更新預測馬鞍的移動路徑圖，馬鞍持續增強，料到今晚11時將增強為颱風。(天文台圖片）

【03:50】天文台表示，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約600公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海東北部，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。

【02:20】天文台凌晨1時半更新預測馬鞍的移動路徑圖，馬鞍持續增強，中心附近最高持續風速達每小時105公里，料到今晚11時將增強為颱風，屆時與本港約距離150公里。

天文台表示，按照現時預測路徑，馬鞍會在今早與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會至少維持至今早6時，市民今早出門前請留意最新天氣消息。

受馬鞍的下沉氣流影響，今日本港天氣酷熱，而高溫觸發的狂風驟雨及雷暴會間中影響本港。隨著馬鞍移向廣東沿岸，今晚本地風力將會增強。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼



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8月23日風暴消息報道

強烈熱帶風暴馬鞍晚上9時集結在香港之東南偏東約770公里。(天文台圖片）

【23:40】海事處表示提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。

【23:30】澳門氣象局晚上10時半發出一號風球，預料將在明日（24日）清晨維持，在晚上10時馬鞍集結在澳門東南偏東約 800 公里，大致趨向珠江口以西。澳門風力將會增強， 明日日間改掛3號風球的機率「高」，在明日晚間至後日（25日）凌晨改掛8號風球的機率為「偏高」。

▼8月23日 荃灣路德圍惠康貨架情況▼



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【23:01】強烈熱帶風暴「馬鞍」已進入本港800公里警戒範圍，天文台已今晚（23日）9時10分懸掛一號風球，預測周四（25日）將最接近本港，並採取「西登」路徑掠過香港。雖然本港今晚暫時未感受到馬鞍的風力，但荃灣兩間大型超市部份貨架空缺，即店員補貨不及搶貨的速度。

有市民連走兩間超市購物，稱原預定明晚才到超市「掃貨」，今晚僅因特價而購物，不過TASTE超市內的蔬菜已被搶購一空。

▼8月23日 荃灣地鐵站TASTE貨架情況▼



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【22:40】強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近，天文台今日（23日）晚上發出一號風球。而在五年前的今日，有超強颱風「天鴿」襲港，風暴潮令多區嚴重水浸。五年前後的兩個熱帶氣旋，生成位置相近。不過馬鞍及天鴿路徑的最大分別是前者掠過菲律賓北邊大山，而天鴿則橫過呂宋海峽進入南海東北部，。

另外，兩者強度亦有顯著不同，天鴿進入南海後迅速增強為颱風，8月23日更在本港以南海域發展成為超強颱風；而天文台料馬鞍最高只為強烈熱帶風暴。天文台前助理台長梁榮武解釋，菲律賓呂宋山峰高，會拖慢熱帶氣旋的環流，亦會破壞其結構。另外，現時垂直風切變強，同樣不利馬鞍發展。

▼2017年8月23日 超強颱風天鴿襲港▼



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【21:17】天文台表示，按照現時預測路徑，馬鞍會在今晚（23日）至明早（24日）與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會至少維持至明早6時，市民明早出門前請留意最新天氣消息。

受馬鞍的下沉氣流影響，明日本港天氣酷熱，而高溫觸發的狂風驟雨及雷暴會間中影響本港。隨着馬鞍移向廣東沿岸，明晚本地風力將會增強，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【21:10】天文台發出一號戒備信號。強烈熱帶風暴馬鞍晚上9時集結在香港之東南偏東約 800公里。

▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼



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【18:06】強烈熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台今日下午（23日）5時半稱，馬鞍正橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。天文台預料明晚（24日）本港風勢會增強，周四（25日）早上風勢會再進一步顯著增強，更有狂風大驟雨，受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。



天文台九天天氣預測顯示，周四早上本港吹東南風7至8級，離岸及高地達11級，即平均風速達每小時104至117公里的暴風程度。內地中央氣象台進一步預測，馬鞍於周四早上逼近珠江口，即最靠近香港時，馬鞍將進一步增強成為颱風。



另外，在暴風雨前夕，本港今日天氣炎熱，下午時份上水及打鼓嶺一度錄得高達37度；另有多區達36度，酷熱天氣警告仍然生效。

（中央氣象台圖片）

根據預測路徑，預測馬鞍明日（24日）下午將逼近本港400公里範圍，周四（25日）上午最接近本港，掠過南面海域後於澳門一帶登陸。（天文台網頁圖片）

【17:30】天文台表示，在下午4時，馬鞍集結在菲律賓碧瑤之東北偏北約190公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，今晚進入本港800公里範圍。天文台又指，馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐步靠近廣東沿岸。明晚（24日）本港風勢會增強。

天文台又預測，星期四（25日）馬鞍最接近本港，早上風勢會進一步顯著增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。風力方面，料周四早上轉東南風7至8級，即達八號風球風力，而離岸及高地更達11級暴風。另外，受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌，天文台呼籲市民盡早完成防風防雨防水浸的準備。

內地中央氣象台則指，馬鞍將以每小時25公里左右的速度向西北方向移動，強度變化不大或略有增強。料明日凌晨移入南海東北部海面後逐漸向廣東沿海靠近，強度逐漸增強，並將於周四日間在廣東汕尾至電白一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

【12:21】熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台今早（23日）11時半稱，按照現時預測路徑，馬鞍會在今晚進入南海東北部，明日（24日）靠近珠江口附近一帶並逐漸增強，該區將有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有巨浪及有湧浪，並會造成風暴潮。



按目前預測路徑，馬鞍周四（25日）將最接近本港，並採取「西登」路徑掠過香港。天文台指，馬鞍今晚將進入本港800公里範圍，屆時會考慮發出一號戒備信號。惟馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。



天文台九天天氣預測顯示，周四當天本港吹東南風7至8級，離岸及高地達11級，即平均風速達每小時104至117公里的暴風程度，差一級就達最高級別的「颶風」，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。天文台也指，本港天氣會在明日（24日）稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強。

▼8月17日 天文台發出黃



【07:07】熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，香港天文台今早（23日）9時稱，按照現時預測路徑，馬鞍會在今日日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。

▼8月17日 天文台發出黃色暴雨▼

