馬鞍風球｜5年前8.23天鴿襲港　專家拆解路徑相似強度差三級原因

強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近，天文台今日（23日）晚上發出一號風球。而在五年前的今日，有超強颱風「天鴿」襲港，風暴潮令多區嚴重水浸。五年前後的兩個熱帶氣旋，生成位置相近。不過馬鞍及天鴿路徑的最大分別是前者掠過菲律賓北邊大山，而天鴿則橫過呂宋海峽進入南海東北部，。



另外，兩者強度亦有顯著不同，天鴿進入南海後迅速增強為颱風，8月23日更在本港以南海域發展成為超強颱風；而天文台料馬鞍最高只為強烈熱帶風暴。天文台前助理台長梁榮武解釋，菲律賓呂宋山峰高，會拖慢熱帶氣旋的環流，亦會破壞其結構。另外，現時垂直風切變強，同樣不利馬鞍發展。



▼2017年8月23日 超強颱風天鴿襲港▼



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天鴿襲港帶來10號颶風信號 澳門珠海10人死亡

天文台表示，在今日晚上9時，馬鞍集結在香港之東南偏東約770公里，預料向西北或西北偏西移動，橫過南海東北部，大致移向廣東西部沿岸。而根據天文台路徑預測，馬鞍周四上午最接近本港，並將於珠海市登陸，與本港距離約100公里，即馬鞍將近距離「西登」，對港威脅極大。

而五年前今日襲港的天鴿進入南海東北部後，採取西北偏西路徑移向廣東沿岸，2017年8月23日最接近本港時與天文台只有60公里距離，當日下午於澳門及珠海附近沿岸登陸，造成至少10人死亡，其路徑與天文圖發出的馬鞍預測移動路徑圖相似。

天鴿吹襲期間，所帶來的風暴潮亦令本港水位普遍升高一至兩米左右，適逢天文大潮及漲潮，疊加效應導致本港多處低窪地區被海水淹浸，天文台更發出10號颶風信號。

▼天鴿路徑▼



▼馬鞍路徑▼



梁榮武：垂直風切變強不利馬鞍增強

馬鞍與天鴿同樣於菲律賓東至東北面北太平洋西部上形成，其後進入南海並靠近廣東沿岸，不過馬鞍掠過菲律賓呂宋，天鴿的中心則一直在海面。雖然路徑相似，不過強度卻有天壤之別，天文台料馬鞍最高只為強烈熱帶風暴，而天鴿進入南海後已迅速增強為颱風，其後更發展成為超強颱風，兩者相差三級。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

梁榮武分析指，有多個因素影響馬鞍發展，包括路徑及風切變影響。他表示，由於馬鞍橫過菲律賓呂宋，當地山峰高，會產生摩擦力，拖慢熱帶氣旋環流，並破壞其結構，令熱帶氣旋環流不完整；另外，雖然現時南海水溫高，有利馬鞍發展，不過同時垂直風切變強，令熱帶氣旋難以發展對稱結構，不利馬鞍增強。

按馬鞍經過菲律賓呂宋北部，其橫越了海拔2,361米的Mount Sicapoo。

▼8月23日 打風前夕本港天氣酷熱▼

