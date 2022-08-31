秋季天氣｜天文台料拉尼娜持續　兩因素致本港今年或過「熱秋」

將踏入9月，意味着秋天將至，不過天文台料今年或將過一個「熱秋」。天文台今日（31日）更新9至11月的秋季季度預報，指拉尼娜在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫整體維持偏冷，料將在秋季持續，不過統計分析顯示拉尼娜對香港秋季的雨量沒有顯著影響。



另外，天文台指受全球暖化和本地城市化的影響，香港秋季氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。



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天文台料今秋雨量正常至偏多

根據天文台更新的秋季季度預報，預料本港今個秋天氣溫為正常至偏高，而雨量則為正常至偏多。天文台解釋，受全球暖化和本地城市化的影響，本港秋季氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高，而世界各地大部分氣候模式預測今年秋季華南的溫度正常至偏高。

雨量方面，天文台指世界各地的氣候模式普遍預測今年秋季輸送到華南沿岸的水汽較多，預料本港今年秋季雨量正常至偏多的機會較高。

天文台指，拉尼娜發生在秋季和冬季時會使華南的東北季候風較強，引致香港的氣溫較「ENSO 中性」狀態低。（天文台網頁圖片）

拉尼娜將致秋冬時東北季候風較強

另外，天文台稱拉尼娜在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫整體維持偏冷。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料拉尼娜在秋季持續。根據天文台網頁，如拉尼娜發生在秋季和冬季時，會使華南的東北季候風較強，引致本港的氣溫較「ENSO 中性」狀態低；不過天文台強調統計分析顯示，拉尼娜對香港秋季的雨量沒有顯著影響。

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