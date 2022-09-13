天文台今錄35.9度再破歷來9月最熱紀錄 料酷熱乾燥持續至下周一
中秋節過後，本港未見秋意，天氣仍然酷熱。天文台預測，一股乾燥大陸氣流會在本周至下周初，為華南帶來持續酷熱及晴朗天氣。截至下午1時40分，天文台錄最高35.9度，打破上周一（5日）剛創下的歷來9月最高氣溫記錄。根據九天天氣預報，料明日（14日）至下周一（19日）市區氣溫同樣高於33度或以上，達酷熱程度。
此外，熱帶氣旋「梅花」減弱為颱風，天文台料會在未來一兩日橫過東海並移向華東沿岸。同時，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓，該熱帶低氣壓集結在硫黃島之西南偏南約410公里，預料初時移動緩慢，稍後移向日本以南海域。
▼9月12日 中秋節後本港天氣酷熱▼
天文台表示，受一股乾燥大陸氣流影響，華南沿岸普遍晴朗。今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。截至中午12時40分，天文台已錄得35.4度，打破上周一（5日）錄得35.3度創下的歷來9月最高氣溫記錄；天文台於下午1時40分，進一步錄得最高氣溫35.9度。另外，跑馬地、上水及元朗更高見逾36度。
天文台預測本港今日天晴酷熱，天氣非常乾燥及有煙霞，吹輕微至和緩偏北風。展望本周至下周初持續天晴酷熱及乾燥，風勢微弱及有煙霞，料明日（13日）及周四（15日）市區最高氣溫高見35度，不過相對濕度最低僅40%。天文台料至下周中期受偏東氣流影響，華南沿岸雲量增多，氣溫稍低，下周二（20日）起有幾陣驟雨。
西北太平洋出現「三旋共舞」
另外，熱帶氣旋方面，西北太平洋出現「三旋共舞」，即同時有三個熱帶氣旋發展的情況。天文台指，在今日正午12時，颱風「梅花」集結在溫州之東南偏東約390公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過東海並移向華東沿岸。同時位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓，該熱帶低氣壓集結在硫黃島之西南偏南約410公里，預料初時移動緩慢，稍後移向日本以南海域。
另一個西北太平洋熱帶氣旋為熱帶風暴「苗柏」，內地中央氣象台指，苗柏位於美國關島東偏北方向約2270公里的西北太平洋海面，預計將以每小時15至20公里的速度向北偏西轉東北方向移動，強度逐漸加強，不過料未來對內地沒有影響。
▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼