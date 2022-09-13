天文台今錄35.9度再破歷來9月最熱紀錄　料酷熱乾燥持續至下周一

中秋節過後，本港未見秋意，天氣仍然酷熱。天文台預測，一股乾燥大陸氣流會在本周至下周初，為華南帶來持續酷熱及晴朗天氣。截至下午1時40分，天文台錄最高35.9度，打破上周一（5日）剛創下的歷來9月最高氣溫記錄。根據九天天氣預報，料明日（14日）至下周一（19日）市區氣溫同樣高於33度或以上，達酷熱程度。



此外，熱帶氣旋「梅花」減弱為颱風，天文台料會在未來一兩日橫過東海並移向華東沿岸。同時，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓，該熱帶低氣壓集結在硫黃島之西南偏南約410公里，預料初時移動緩慢，稍後移向日本以南海域。



▼9月12日 中秋節後本港天氣酷熱▼



+ 10

天文台今午錄得35.4度，打破上周一（5日）剛創下的歷來9月最高氣溫記錄。（天文台Facebook圖片）

天文台表示，受一股乾燥大陸氣流影響，華南沿岸普遍晴朗。今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。截至中午12時40分，天文台已錄得35.4度，打破上周一（5日）錄得35.3度創下的歷來9月最高氣溫記錄；天文台於下午1時40分，進一步錄得最高氣溫35.9度。另外，跑馬地、上水及元朗更高見逾36度。

天文台預測本港今日天晴酷熱，天氣非常乾燥及有煙霞，吹輕微至和緩偏北風。展望本周至下周初持續天晴酷熱及乾燥，風勢微弱及有煙霞，料明日（13日）及周四（15日）市區最高氣溫高見35度，不過相對濕度最低僅40%。天文台料至下周中期受偏東氣流影響，華南沿岸雲量增多，氣溫稍低，下周二（20日）起有幾陣驟雨。

西北太平洋出現「三旋共舞」

另外，熱帶氣旋方面，西北太平洋出現「三旋共舞」，即同時有三個熱帶氣旋發展的情況。天文台指，在今日正午12時，颱風「梅花」集結在溫州之東南偏東約390公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過東海並移向華東沿岸。同時位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓，該熱帶低氣壓集結在硫黃島之西南偏南約410公里，預料初時移動緩慢，稍後移向日本以南海域。

另一個西北太平洋熱帶氣旋為熱帶風暴「苗柏」，內地中央氣象台指，苗柏位於美國關島東偏北方向約2270公里的西北太平洋海面，預計將以每小時15至20公里的速度向北偏西轉東北方向移動，強度逐漸加強，不過料未來對內地沒有影響。

天文台預測，一股乾燥的大陸氣流會在本周至下周初為華南帶來持續酷熱及晴朗的天氣。（天文台網頁截圖）

▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼

