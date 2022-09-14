乾燥大陸氣流影響　天文台料今最高36度或再破紀錄　空氣污染嚴重

本港9月天氣仍然酷熱，受一股乾燥大陸氣流影響，華南沿岸普遍晴朗。截至正午12時，天文台錄市區最高氣溫33.6度，但預料本港今日將挑戰36高溫，一旦預測準確，勢再刷新歷來本港9月最高溫記錄。環保署亦表示，自上周末錄得比正常高的空氣污染水平，預測今日稍後，部分監測站空氣質素健康指數可能達至「嚴重」健康風險級別，未來數日空氣污染仍處較高水平。

根據天文台的九天天氣預報，直至下周一（19日）市區氣溫持續高於33度或以上，達酷熱程度。



此外，熱帶氣旋「梅花」會在未來一兩日橫過東海，移入華東內陸並逐漸減弱。而熱帶氣旋「南瑪都」會在未來數日大致移向日本以南海域。由於下周初沿岸地區風勢微弱，或會有高溫觸發的驟雨。



▼9月14日 乾燥大陸氣流影響本港天氣酷熱▼



天文台料錄36度高溫 上水達38度

天文台表示，受一股乾燥大陸氣流影響，華南沿岸普遍晴朗。今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至35度左右，其中跑馬地已率先升溫至36度，上水、元朗、深水埗及黃大仙亦逾35度，天文台則錄得33.6度。根據自動分區天氣預測，今日下午氣溫將持續上升，上水或達38度。

天文台續指，本港地區今日天晴，吹輕微至和緩北至西北風，日間酷熱及非常乾燥，稍後有煙霞。

西北太平洋「三旋共舞」 路徑遠離香港

另外，在上午十時，颱風「梅花」集結在溫州以東約230公里，預料向西北偏北移動，時速約25公里，橫過東海並移向華東沿岸，移入華東內陸並逐漸減弱。 同時，熱帶風暴「南瑪都」集結在硫黃島之西南偏南約280公里，預料初時移動緩慢，稍後向西移動，時速約12公里，移向日本以南海域。

至於熱帶氣旋「苗柏」，天文台的路徑預測顯示，將在日本以東海域，採取偏北路徑移動。

酷熱天氣至少持續至下周一

據天文台的九天天氣預報，預料明日（15日）本港最高氣溫達35度，天晴乾燥，日間酷熱，早晚有煙霞。本周六（17日）預測市區氣溫同樣高於34度或以上。下周一(19日)日間雖然依然酷熱，但有一兩陣驟雨，部分時間有陽光。

天文台又預告由於下周初沿岸地區風勢微弱，或會有高溫觸發的驟雨。

天文台（天文台網頁截圖）

環保署預料未來數日空氣污染仍處較高水平

環保署中午亦預告，受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，吹輕微至和緩北至西北風，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。預料今日稍後時間部份監測站的空氣質素健康指數，可能達「嚴重」健康風險級別，未來數日空氣污染仍會處於較高水平。

由於天文台預測，未來數日（15日至19日）廣東沿岸仍然風勢微弱，天氣酷熱。環保署預料在風勢增強之前，影響本港的區域背景污染，仍會維持在較高的水平。

▼9月12日 中秋節後本港天氣酷熱▼

