林超英憶兒時中秋著冷背心　嘆港人如今焫親自己　新消暑神器曝光

本港昨日（13日）錄得最高35.9度，打破歷來9月最高溫紀錄，天文台前台長林超英今日（14日）表示，回想兒時中秋節已穿冷背心，慨嘆：「我哋前幾十年生活得好，結果依家慶到焫親自己。」以堅持不開冷氣聞名的林超英推介一款新「消暑神器」——掛腰電風扇，指它可以將風吹入衣服帶，將皮膚表面的熱力帶走，可以令身體降溫，「真係好好用！」他估計9月中會有微弱冷鋒襲港，屆時可能會轉涼。



▼9月12日 中秋節後本港天氣酷熱▼



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港人用電多 林超英：前幾十年生活好 依家慶到焫親自己

林超英在新城電台節目指出，香港人過去十多年生活安好，用電量多，燒煤釋出二氧化碳亦上升，造成溫室效應。他憶述小時候，中秋節已着上冷背心，現在市民仍穿短衫短褲，反映全球暖化明顯，他慨嘆：「我哋前幾十年生活得好，結果𠵱家慶到焫親自己。」

林超英表示，在「秋老虎」加上台灣颱風「梅花」影響下，華南吹微北風將內陸熱氣吹過來香港，尤其上水、粉嶺十分高溫，提醒身體較弱人士不要出街曝曬，亦要多飲水。

林超英推介市民使用掛腰電風扇，可以將風吹入衣服內，令身體表面有風吹，帶走熱氣。（互聯網）

前台長最新推介腰間掛電風扇：將風吹入衣服內帶走熱氣

以往經常推介市民用USB風扇的林超英，又推介一款新「消暑神器」，他指最近經常有市民在腰間掛上電風扇，雖然要百多元一部，但可以將風吹入衣服內，令身體表面有風吹，帶走熱氣，相當有用，他呼籲市民減少用電，「以為自己一個蟻民有咩用，其實每人做少少好大力量，如果有能力學下我開少啲冷氣啦。」