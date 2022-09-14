颱風梅花助攻　香港破9月最熱紀錄　梁榮武分析秋老虎發威3大原因

縱已入秋，酷熱依然，天文台昨日（13日）錄得香港市區最高達35.9度，打破歷來9月最高氣溫記錄。香港氣象學會發言人梁榮武今日（14日）指出，受台灣颱風「梅花」影響，中國內地氣溫升高，北風將熱氣流帶入本港，下沉氣流及風勢微弱，不利熱力擴散，估計要待月底才可能有冷空氣來港，本港稍為降溫。



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「梅花」趨向上海造成下沉氣流 或月尾才降溫有望

他分析本港高溫原因有三，第一，台灣對出的颱風「梅花」正趨向上海，其環流為中國帶來好天氣，令內陸氣溫高升，本港受北風影響，溫暖氣流南下；第二，「梅花」造成下沉氣流，物理上會造成升溫；第三，本港昨日風勢微弱，不利熱力擴散，在多種因素及機緣巧合下，令本港氣溫高升，需待「梅花」走入內陸轉弱後，相信本港熱力消退，但要等寒潮吹襲才轉冷，估計9月尾會有冷空氣來港。

天文台今午錄得35.4度，打破上周一（5日）剛創下的歷來9月最高氣溫記錄。（天文台Facebook圖片）

拉尼娜現象下全球溫度不跌反升 梁榮武：危機在眼前

梁榮武指出，在全球暖化下，只會愈來愈多破紀錄的熱天氣，科學家在十多年前已預期，溫度分佈扭曲，凍天會減少，破紀錄熱天會大幅增加，聯合國都預期，破紀錄熱天會倍升，已預示危機在眼前。他又指，全球受拉尼娜現象影響，全球溫度理應稍為降低，但卻連續破熱紀錄，反映了嚴重性。

本港近日空氣污染嚴重，梁榮武指與酷熱天氣有關，「梅花」引起偏北風將內地污染物吹落香港，風力弱加重積聚，下沉氣流亦罩住污染物難擴散，猛烈太陽造成光化作用，臭氧濃度大幅上升。

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